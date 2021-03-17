Шейх Халид не будет покупать "Дерби"
Владелец "Дерби" Мел Моррис окончательно отказался от планов продать свой клуб шейху Халиду.
Переговоры с инвесторами из ОАЭ велись почти 12 месяцев, а в ноябре "Дерби" даже сделал официальное заявление о том, Моррис и компания шейха Халида Derventio Holdings достигли принципиальной договоренности о продаже клуба.
Более того, решение об утверждении Уэйна Руни главным тренером "баранов" на постоянной основе в январе тоже преподносилось как совместное решение нынешнего и будущего собственников клуба.
Однако BBC и The Telegraph стало известно, что стороны так и смогли согласовать все детали. Моррис дал шейху Халиду время до понедельника, но член королевской семьи Абу-Даби не уложился до дедлайна.
На этом Моррис, которому "Дерби" принадлежит с 2015 года, потерял терпение и отказался от дальнейших переговоров с кузеном шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити".
Добавим, ранее шейху Халиду также не удалось приобрести "Ньюкасл" и "Ливерпуль".
17.03.2021 20:00
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Ну вот, какой то муслимка не собранный(
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Дерби более менее успешный клуб с неплохой историей, в отличие от тех же колбасников. Кстати, а что такое "великая" колбасная история? Напомню:
1890-1900 - Сосать у Сандерленда и Астон Виллы
1900-1910 - Сосать у Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасла
1910-1920 - Сосать у Блэкберна и Эвертона
1920-1930 - Сосать у Хаддерсфилда и Шеффилд Уэнсдей
1930-1940 - Сосать у Арсенала, Эвертона и Ман Сити
1940-1950 - Сосать у Портсмута и Арсенала
1950-1960 - Сосать у МЮ и Вулверхэмптона
1960-1970 - Сосать у МЮ, Лидса и Ман Сити
1970-1980 - Сосать у Дерби Каунти и Ноттингем Форрест
1980-1990 - Сосать у Эвертона и Арсенала
1990-2000 - Сосать у МЮ и Арсенала
2000-2010 - Сосать у МЮ, Челси и Арсенала
2010-2020 - Сосать у Ман Сити и Челси
2020-2030 - Сосать у Ман Сити
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