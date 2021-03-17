Шейх Халид не будет покупать "Дерби"

Владелец "Дерби" Мел Моррис окончательно отказался от планов продать свой клуб шейху Халиду.

Переговоры с инвесторами из ОАЭ велись почти 12 месяцев, а в ноябре "Дерби" даже сделал официальное заявление о том, Моррис и компания шейха Халида Derventio Holdings достигли принципиальной договоренности о продаже клуба.



Более того, решение об утверждении Уэйна Руни главным тренером "баранов" на постоянной основе в январе тоже преподносилось как совместное решение нынешнего и будущего собственников клуба.



Однако BBC и The Telegraph стало известно, что стороны так и смогли согласовать все детали. Моррис дал шейху Халиду время до понедельника, но член королевской семьи Абу-Даби не уложился до дедлайна.



На этом Моррис, которому "Дерби" принадлежит с 2015 года, потерял терпение и отказался от дальнейших переговоров с кузеном шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити".



Добавим, ранее шейху Халиду также не удалось приобрести "Ньюкасл" и "Ливерпуль".