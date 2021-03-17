Сульшер упрекнул предшественников за одержимость трофеями

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер упрекнул своих предшественников за одержимость трофеями.

Сульшер тренирует "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время так и не завоевал ни одного трофея, успев проиграть четыре полуфинала.



В отличие от Сульшера, Жозе Моуриньо удалось выиграть с "красными дьяволами" Кубок Лиги с Лигой Европы, а Луи Ван Галь взял Кубок Англии, однако Оле Гуннар не считает трофеи мерилом успеха.



"Лично я наблюдаю прогресс каждый день. Другие пусть сами решают, прибавили ли мы".



"Все мы в этом клубе стремимся выигрывать трофеи, но порой трофей может маскировать другие вещи, которые происходят в клубе".



"Прогресс по-настоящему виден по твоей позиции в лиге. А в кубковых соревнованиях тебе может повезти или не повезли. Конечно, мы стремимся побеждать, ведь ради этого ты и играешь в футбол".



"Я чувствовал, что здесь нужна большая перестройка. Лига — это всегда хлеб и масло, по выступлению в лиге видно, на что ты реально способен".



"Порой у тренеров и клубов есть эго насчет кубков. Но это не так, что после завоевания трофея ты можешь сказать: "Мы вернулись". Это должен быть поступательный процесс по направлению к вершине лиги. Иногда кубковые соревнования могут слегка скрывать твой прогресс", — цитирует Сульшера Daily Mail.