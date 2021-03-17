Сульшер упрекнул предшественников за одержимость трофеями
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер упрекнул своих предшественников за одержимость трофеями.
Сульшер тренирует "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время так и не завоевал ни одного трофея, успев проиграть четыре полуфинала.
В отличие от Сульшера, Жозе Моуриньо удалось выиграть с "красными дьяволами" Кубок Лиги с Лигой Европы, а Луи Ван Галь взял Кубок Англии, однако Оле Гуннар не считает трофеи мерилом успеха.
"Лично я наблюдаю прогресс каждый день. Другие пусть сами решают, прибавили ли мы".
"Все мы в этом клубе стремимся выигрывать трофеи, но порой трофей может маскировать другие вещи, которые происходят в клубе".
"Прогресс по-настоящему виден по твоей позиции в лиге. А в кубковых соревнованиях тебе может повезти или не повезли. Конечно, мы стремимся побеждать, ведь ради этого ты и играешь в футбол".
"Я чувствовал, что здесь нужна большая перестройка. Лига — это всегда хлеб и масло, по выступлению в лиге видно, на что ты реально способен".
"Порой у тренеров и клубов есть эго насчет кубков. Но это не так, что после завоевания трофея ты можешь сказать: "Мы вернулись". Это должен быть поступательный процесс по направлению к вершине лиги. Иногда кубковые соревнования могут слегка скрывать твой прогресс", — цитирует Сульшера Daily Mail.
17.03.2021 19:00
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Очкастая гнида (клопп) тоже ни одного трофея не взяла за все годы (не считая липовой картонки и ЛЧ, когда колбасники играли с самым слабым финалистом в истории Лиги Чемпионов). Вот такая Лига Чемпионов - в финале играют Тоттенхэм и Ливерпуль, никогда не выигрывавшие АПЛ.
В общем, только из-за глупости формата ЛЧ портовые проститутки взяли какой-то трофей, которым сейчас гордятся, яростно прыгая на страпоне шестого места.
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классная отмаза
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