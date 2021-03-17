Сульшер упрекнул предшественников за одержимость трофеями

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер упрекнул своих предшественников за одержимость трофеями.

Сульшер тренирует "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время так и не завоевал ни одного трофея, успев проиграть четыре полуфинала.

В отличие от Сульшера, Жозе Моуриньо удалось выиграть с "красными дьяволами" Кубок Лиги с Лигой Европы, а Луи Ван Галь взял Кубок Англии, однако Оле Гуннар не считает трофеи мерилом успеха.

"Лично я наблюдаю прогресс каждый день. Другие пусть сами решают, прибавили ли мы".

"Все мы в этом клубе стремимся выигрывать трофеи, но порой трофей может маскировать другие вещи, которые происходят в клубе".

"Прогресс по-настоящему виден по твоей позиции в лиге. А в кубковых соревнованиях тебе может повезти или не повезли. Конечно, мы стремимся побеждать, ведь ради этого ты и играешь в футбол".

"Я чувствовал, что здесь нужна большая перестройка. Лига — это всегда хлеб и масло, по выступлению в лиге видно, на что ты реально способен".

"Порой у тренеров и клубов есть эго насчет кубков. Но это не так, что после завоевания трофея ты можешь сказать: "Мы вернулись". Это должен быть поступательный процесс по направлению к вершине лиги. Иногда кубковые соревнования могут слегка скрывать твой прогресс", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 19:00

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  1. true-manc 17.03.2021 19:07 # true-manc
    Очкастая гнида (клопп) тоже ни одного трофея не взяла за все годы (не считая липовой картонки и ЛЧ, когда колбасники играли с самым слабым финалистом в истории Лиги Чемпионов). Вот такая Лига Чемпионов - в финале играют Тоттенхэм и Ливерпуль, никогда не выигрывавшие АПЛ.

    В общем, только из-за глупости формата ЛЧ портовые проститутки взяли какой-то трофей, которым сейчас гордятся, яростно прыгая на страпоне шестого места.

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  2. funkyfresh 17.03.2021 19:06 # funkyfresh
    классная отмаза

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