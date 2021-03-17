Де Бур опроверг слухи насчет Ван де Бека

Легенда голландского футбола Рональд Де Бур опроверг слухи о том, что полузащитник Донни Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

На днях в прессе появилась информация, что разочарованный дефицитом игровых минут Ван де Бек планирует встретиться с вице-президентом "Юнайтед" Эдом Вудвордом, чтобы сообщить тому о своем желании покинуть "Олд Траффорд" уже после одного сезона в клубе.



Однако Де Бур, который работает в системе "Аякса" и у которого один агент с Ван де Беком, уверяет, что ничего такого пока нет, и Донни отложит свое решение до лета.



"Я разговаривал об этом с "Аяксом", и они сказали, что в этом совершенно нет правды. Он не просил "Юнайтед" о встрече".



"Он сосредоточен лишь на восстановлении после травмы лодыжки, и это неправда, что он попросил "Юнайтед" отпустить его".



"Его агент также сказал мне, что он, конечно, несчастен от того, что не играет. При Сульшере он лишь дважды появлялся в стартовом составе, и это не то, на что он надеялся, переходя в "Юнайтед".



"Но он не переживает. Конечно, он хочет играть в каждом матче, но он не переживает, что может провалиться".



"После этого года он должен будет оценить свою ситуацию и спросить себя, сможет ли он добиться там успеха. Если нет, ему нужно принять решение".



"Посмотрим, где он будет выступать в следующем году. Возможно, он останется в "Юнайтед", или другой клуб будет заинтересован в нем".



"Но он совершенно не паникует. Он сказал своему тренеру, что так рад находиться в "Юнайтед", потому что к нему хорошо относятся, и он чувствует их любовь", — сообщил Де Бур talkSPORT.