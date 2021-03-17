Объявлены номинанты на звание лучшего игрока в Лондоне

Мейсон Маунт и Харри Кейн Ежегодная церемония футбольных наград Лондона (London Football Awards) назвала имена своих номинантов в 2021 году.

На сей за звание Игрока Года в Лондоне поспорят Харри Кейн и Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Деклан Райс и Томаш Соучек из "Вест Хэма", Мейсон Маунт из "Челси".

Номинированные на взрослую награду Маунт и Райс также поспорят за звание лучшего молодого футболиста. Здесь им составят конкуренцию одноклубник Мейсона Рис Джеймс, а также Букайо Сака и Эмиль-Смит Роу из "Арсенала".

Дэвид Мойес из "Вест Хэма", Эмма Хейс из женской команды "Челси", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас", Томас Франк из "Брентфорда" и Скотт Паркер претендуют на звание Тренера Года в столице.

На сей раз церемония LFA пройдет в виртуальном режима, 27 апреля.


Метки LFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 17.03.2021 17:27 # scauzer11
    я думаю после сегодняшнего матча в ЛЧ это будет Суарес)

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  2. royal-arsenal 17.03.2021 17:26 # royal-arsenal
    Сака на изи затащит

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  3. danny949494 17.03.2021 17:05 # danny949494
    Да тут игрок сезона Кейн.

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  4. hachidlo 17.03.2021 17:02 # hachidlo
    Молодец Маунт.
    Вообще, это поколение Англичан выглядит очень впечатляюще: на каждую позицию есть хороший игрок. Вот бы ещё и тренер хороший был...

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