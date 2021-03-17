Объявлены номинанты на звание лучшего игрока в Лондоне

Ежегодная церемония футбольных наград Лондона (London Football Awards) назвала имена своих номинантов в 2021 году.

На сей за звание Игрока Года в Лондоне поспорят Харри Кейн и Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Деклан Райс и Томаш Соучек из "Вест Хэма", Мейсон Маунт из "Челси".



Номинированные на взрослую награду Маунт и Райс также поспорят за звание лучшего молодого футболиста. Здесь им составят конкуренцию одноклубник Мейсона Рис Джеймс, а также Букайо Сака и Эмиль-Смит Роу из "Арсенала".



Дэвид Мойес из "Вест Хэма", Эмма Хейс из женской команды "Челси", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас", Томас Франк из "Брентфорда" и Скотт Паркер претендуют на звание Тренера Года в столице.



На сей раз церемония LFA пройдет в виртуальном режима, 27 апреля.