Объявлены номинанты на звание лучшего игрока в Лондоне
Ежегодная церемония футбольных наград Лондона (London Football Awards) назвала имена своих номинантов в 2021 году.
На сей за звание Игрока Года в Лондоне поспорят Харри Кейн и Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Деклан Райс и Томаш Соучек из "Вест Хэма", Мейсон Маунт из "Челси".
Номинированные на взрослую награду Маунт и Райс также поспорят за звание лучшего молодого футболиста. Здесь им составят конкуренцию одноклубник Мейсона Рис Джеймс, а также Букайо Сака и Эмиль-Смит Роу из "Арсенала".
Дэвид Мойес из "Вест Хэма", Эмма Хейс из женской команды "Челси", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас", Томас Франк из "Брентфорда" и Скотт Паркер претендуют на звание Тренера Года в столице.
На сей раз церемония LFA пройдет в виртуальном режима, 27 апреля.
17.03.2021 17:00
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Последние комментарии:
я думаю после сегодняшнего матча в ЛЧ это будет Суарес)
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Сака на изи затащит
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Да тут игрок сезона Кейн.
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Молодец Маунт.
Вообще, это поколение Англичан выглядит очень впечатляюще: на каждую позицию есть хороший игрок. Вот бы ещё и тренер хороший был...
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