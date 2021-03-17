Харгривз: "Только "Бавария" может помешать "Сити" выиграть Лигу Чемпионов"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что "Бавария" — единственная команда, которая может помешать "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов.
Одолев менхенгладбахскую "Боруссию" по сумме двух матчей со счетом 4:0 и даже не вспотев, "Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Харгривз находится под впечатлением от игры команды Хосепа Гвардиолы и считает, что надежная оборона может стать ключом к успеху "горожан".
"У этого "Сити" лучшие шансы на победу в Лиге Чемпионов".
"Игра в обороне налажена — думаю, у этой команды больше нет слабого места. Это лучший шанс "Сити" выиграть Лигу Чемпионов относительно предыдущих попыток. Они играют в своем темпе, не пропускают и забивают кучу голов".
"Сегодня вечером у них на поле было четыре "десятки". Я не представляю, что они могут отложить интригу в противостоянии до серии пенальти".
"Учитывая их форму, вы должны признать, что завоевание четырех трофеев возможно. Они практически не пропускают. Они выиграли 21 из последних 22 матчей".
"Все мы знаем, что на столь высоком уровне все решают детали, и если у тебя нет порядка в деталях, ты можешь вылететь".
"Думаю, теперь Пеп понимает, что он может контролировать некоторые из этих деталей, играя таким образом".
"Бавария — единственная команда, которая теперь может их остановить. Я не вижу другого реального конкурента. Но если у них будет плохой день, как мы это видели в дерби с "Юнайтед", они могут проиграть", — сообщил Харгривз BT Sport.
17.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
Михайло походу теряет хватку. В новости про Баварию и Сити, фото гл. тренера(неважно, Пеп или кто там ещё) по умалчанию должно быть с открытым ртом.
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Ага щас, условный Порту может дрюкнуть Сити со всеми вытекающими варами и шарами. Не стоит зарекаться
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ага, в прошлом сезоне тоже никто не рассчитывал, что Лион это сделает))
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МЮ обыграл их 2-0, и это сейчас, когда они вообще не проигрывают. В лч только Бавария или Реал.
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Пеп-Потрошитель и великий Ман Сити - очевидные главные фавориты. А портовых проституток с 6 места АПЛ и их тренера (очкастую гниду) никто даже всерьёз не воспринимает.
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