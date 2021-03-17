Анри назвал момент, когда начался спад "Ливерпуля"

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри назвал отправную точку, с которой начался спад "Ливерпуля".

Прямо сейчас "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, уже давно попрощавшись с надеждами о защите титула.



Однако Анри обращает внимание, что подопечные Юргена Клоппа сбавили обороты еще в концовке прошлого сезона, когда гарантировали первое для своего клуба чемпионство за 30 последних лет.



"Прямо сейчас есть две вещи, с которыми у них не ладится. Тренеры чересчур усложняют, когда речь идет об игре между двумя штрафными площадками, потому что прежде всего ты должен быть хорош в чужой штрафной и своей штрафной, а там они не слишком эффективны".



"Ты можешь обладать лучшим нападающим в мире и лучшим голкипером, но в данный момент их уверенность в себе на низком уровне, и им нужно найти способ набирать очки — и быстро. Ведь это по-прежнему "Ливерпуль", большой клуб. Да, весь город ждал титула так долго, но, возможно, каждый надеялся, что этот сезон они проведут похожим образом".



"Этого не случилось. На мой взгляд, этот сезон начался для них, когда они математически выиграли титул. Тогда они и начали не дотягивать до своих стандартов. Я говорю о концовке прошлого сезона, когда они пропускали легкие голы и не сражались друг за друга", — сообщил Анри в эфире.