Агуэро — о партнерах по "Сити": "Они не пасуют на меня"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пожаловался, что партнеры по команде не делятся с ним мячом.
Накануне вечером "Сити" уверенно переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и вышел в следующий раунд турнира.
Этот матч главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола начал без чистого нападающего, а набирающему форму Агуэро позволил сыграть только заключительные 15 минут.
Как сообщает ESPN, уходя с поля "Пушкаш Арены", Серхио пожаловался одному из помощников Гвардиолы.
"No me paean la pelota", — сказал 32-летний аргентинец на своем родном языке, что переводится как "они не пасуют на меня мяч".
Добавим, за отведенный отрезок Агуэро ни разу не пробил по воротам. Однажды у Серхио мог возникнуть момент, но Рияд Махрез пожадничал и решил нанести удар сам вместо того, чтобы сделать передачу на партнера.
17.03.2021 13:00
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Всем пелота друзья...
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