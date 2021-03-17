Агуэро — о партнерах по "Сити": "Они не пасуют на меня"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пожаловался, что партнеры по команде не делятся с ним мячом.

Накануне вечером "Сити" уверенно переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и вышел в следующий раунд турнира.

Этот матч главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола начал без чистого нападающего, а набирающему форму Агуэро позволил сыграть только заключительные 15 минут.

Как сообщает ESPN, уходя с поля "Пушкаш Арены", Серхио пожаловался одному из помощников Гвардиолы.

"No me paean la pelota", — сказал 32-летний аргентинец на своем родном языке, что переводится как "они не пасуют на меня мяч".

Добавим, за отведенный отрезок Агуэро ни разу не пробил по воротам. Однажды у Серхио мог возникнуть момент, но Рияд Махрез пожадничал и решил нанести удар сам вместо того, чтобы сделать передачу на партнера.


Метки Агуэро, Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 13:00

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