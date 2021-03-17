Агуэро — о партнерах по "Сити": "Они не пасуют на меня"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пожаловался, что партнеры по команде не делятся с ним мячом.

Накануне вечером "Сити" уверенно переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и вышел в следующий раунд турнира.



Этот матч главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола начал без чистого нападающего, а набирающему форму Агуэро позволил сыграть только заключительные 15 минут.



Как сообщает ESPN, уходя с поля "Пушкаш Арены", Серхио пожаловался одному из помощников Гвардиолы.



"No me paean la pelota", — сказал 32-летний аргентинец на своем родном языке, что переводится как "они не пасуют на меня мяч".



Добавим, за отведенный отрезок Агуэро ни разу не пробил по воротам. Однажды у Серхио мог возникнуть момент, но Рияд Махрез пожадничал и решил нанести удар сам вместо того, чтобы сделать передачу на партнера.