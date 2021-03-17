Педру Гонсалвеш интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Педру Гонсалвешу.

Гонсалвеш по прозвищу Поте привлек внимание крупнейших клубов Европы, забив 15 голов за "Спортинг" в 22 матчах португальского чемпионата в этом сезоне.



По информации The Telegraph, "Юнайтед" рассматривает 22-летнего португальца в качестве альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".



Большую часть этого сезона Гонсалвеш отыграл на позиции центрального полузащитника, однако "красные дьяволы" рассматривают Педру прежде всего в качестве правого вингера.



Добавим, что контракт Гонсалвеша с лиссабонским клубом подразумевает отступные в 51.7 млн. фунтов, что сильно упрощает согласование сделки.