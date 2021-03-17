Анонс матча "Челси" — "Атлетико"

Минимальная победа в первой встрече делает "Челси" фаворитом противостояния с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в конце февраля эти команды играли не в Мадриде, а в Бухаресте.



Тогда единственный в матче гол забил Оливье Жиру, нанеся зрелищный удар в падении через себя, тогда как "Атлетико" сыграл на удивление беззубо, ни разу не попав в створ ворот Эдуара Менди.



"Атлетико" — одна из тех команд, которые дают своим соперникам создавать меньше всего моментов в Европе, поэтому очень важно быть терпеливыми и сохранять свой уровень игры".



"Мы очень их уважаем, потому что мы играем против лидера Испании, и в Бухаресте нам пришлось потрудиться выдающимся образом".



"Нам нужно сосредоточиться, провести матч в высоком темпе, быть голодными и агрессивными в своей игре", — говорил на пресс-конференции главный тренер "синих" Томас Тухель.



- В рамках Лиги Чемпионов "Атлетико" потерпел три поражения от "Челси" (столько же от "Баварии" и "Реала"). Никто не обыгрывал "матрасников" чаще.



- "Челси" еще никогда не вылетал из еврокубков, выигрывая первый из двух матчей противостояния в плей-офф, если этот первый матч был выездным.



- "Атлетико" в 50% случаев (4 из 8) выходил дальше, проигрывая первый матч в плей-офф Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов.



- Томас Тухель как тренер проиграл только три из 16 домашних матчей в Лиге Чемпионов, одержав 11 побед.



- "Атлетико" выиграл только два из 10 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, потерпев шесть поражений.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Оливье Жиру в среднем забивает каждые 38 минут, и это лучший показатель среди футболистов, сыгравших минимум 200 минут. А также лучший со времен Тона Бланкера, который в сезоне 1979/80 забивал каждые 34 минуты в соревновании.



- Нападающий Луис Суарес ни разу не отличился в своих пяти матчах за "Атлетико" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Также уругваец не забивал в своих 24 последних выездных поединках в этом соревновании.



Из-за дисквалификаций "Челси" будет лишен в этот вечер полузащитников Жоржиньо и Мейсона Маунта. Тиаго Силва и Тэмми Абрахэм по-прежнему травмированы, но должны приступить к тренировкам в общей группе еще до международного перерыва.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 1:0

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция