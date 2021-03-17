Гвардиола предупредил "Сити", что дальше в Лиге Чемпионов будет сложнее

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что дальше в Лиге Чемпионов, нежели с менхенгладбахской "Боруссией".

Дважды обыграв 10-ю на данный момент команду Бундеслиги со счетом 2:0, "Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки.

Оба раза "Сити" побеждал "Боруссию" в доминирующей манере, не сильно напрягаясь. Однако главные испытания, как предупреждает Гвардиола, еще впереди.

"Теперь наши шансы зависят от жеребьевки. Мы оказались в числе восьми лучших команд Европы, и каждый раз уровень сложности становится выше и выше".

"Мы в четвертьфинале, где ты можешь поплатиться за один плохой момент. Уровень команд здесь очень высок".

"Однако, надеюсь, эта команда сможет сохранить свой настрой, и мы хорошо себя проявим по итогам двух матчей".

"Если ты проходишь дальше, значит ты заслуживаешь этого, поэтому мы постараемся сыграть в хороший футбол, а там посмотрим, чем это обернется. Однако это соревнование очень каверзное", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 463

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  1. chr1s8rown 17.03.2021 09:48 # chr1s8rown
    Лысый пидр

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  2. verh 17.03.2021 09:27 # verh
    предупредил свою команду, что дальше в Лиге Чемпионов, нежели с менхенгладбахской "Боруссией"

    Админтормоз!!!

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  3. mancityman 17.03.2021 09:07 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. vyrentz 17.03.2021 09:01 # vyrentz
    Этот дядя поставил метод призыва удачи нытьем на поток

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