Гвардиола предупредил "Сити", что дальше в Лиге Чемпионов будет сложнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что дальше в Лиге Чемпионов, нежели с менхенгладбахской "Боруссией".

Дважды обыграв 10-ю на данный момент команду Бундеслиги со счетом 2:0, "Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки.



Оба раза "Сити" побеждал "Боруссию" в доминирующей манере, не сильно напрягаясь. Однако главные испытания, как предупреждает Гвардиола, еще впереди.



"Теперь наши шансы зависят от жеребьевки. Мы оказались в числе восьми лучших команд Европы, и каждый раз уровень сложности становится выше и выше".



"Мы в четвертьфинале, где ты можешь поплатиться за один плохой момент. Уровень команд здесь очень высок".



"Однако, надеюсь, эта команда сможет сохранить свой настрой, и мы хорошо себя проявим по итогам двух матчей".



"Если ты проходишь дальше, значит ты заслуживаешь этого, поэтому мы постараемся сыграть в хороший футбол, а там посмотрим, чем это обернется. Однако это соревнование очень каверзное", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.