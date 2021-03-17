Эльнени считает Салаха лучшим игроком Африки всех времен

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени назвал своего партнера по сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком из Африки всех времен.

Будучи сам египтянином, Эльнени отлично осведомлен, насколько культовой фигурой является Салах у них в стране.



Как признается Эльнени, Салаху немного помогает то, что он играет на позиции нападающего, однако "канонир" все равно ставит звезду "Ливерпуля" выше, чем Самюэль Это'О, Дидье Дрогба и Яя Туре.



"Мохамед Салах — уже сейчас легенда в Египте, и он до сих пор играет".



"Мы воспринимаем игроков легендами, когда они закончили играть, но когда ты все еще играешь, и люди воспринимают тебя как легенду, это нечто важное. Он действительно классный парень".



"Что касается Туре, то поскольку он был полузащитником, я хорошо знаю, что он умеет и чем отличается, потому что это сложнее, чем в случае с нападающими. У нападающих постоянно есть возможности забить, тогда как полузащитники должны делать много всего".



Но, конечно, я бы все равно назвал Мохамеда Салаха!" — сообщил Эльнени официальному ютуб-каналу "Арсенала".