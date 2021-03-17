Абрамович поможет "Челси" заполучить Холанда
Владелец "Челси" Роман Абрамович надеется, что его личное вмешательство позволит "синим" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Ранее в марте в немецкой прессе появилась информация, что Холанд не очень-то котирует "Челси", считая, что лондонцы не дотягивают до статуса "абсолютного топ-клуба".
Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что Абрамович решительно настроен побороться за Эрлинга, среди прочих претендентов на которого значатся "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал" и "Бавария".
Желание Романа заполучить Холанда настолько велико, что российских олигарх с израильским паспортом даже готов восстановить сожженные мосты с агентом 20-летнего норвежца Мино Райолой.
В 2017 году, когда другой клиент Райолы в лице Ромелу Лукаку отправился в "Юнайтед", а не в "Челси", Абрамович дал себе слово больше никогда не вести никаких дел с итальянским посредником.
Естественно, чтобы иметь шансы на приобретение Холанда, "синие" обязательно должны попадать в Лигу Чемпионов на будущий сезон, иначе никаких денег и очарования Абрамовича не будет достаточно.
17.03.2021 07:00
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Капец, почувствуйте разницу что называется.
С никчёмных гейгуннеров руководство бабки сосёт как с лохов последних, те топарями даже интересоваться теперь бояться. Максимум никчёмными нонеймами, и то свободным агентом.
А тут великий клуб, хозяин Лондона - Челси. Если сами не могут, поможет щедро руководство, завистников и хейтеров это е6ать не должно)
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рашн кант попытается и все испортит как всегда
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Купит вместе с Дортмунтдом
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