Абрамович поможет "Челси" заполучить Холанда

Владелец "Челси" Роман Абрамович надеется, что его личное вмешательство позволит "синим" заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Ранее в марте в немецкой прессе появилась информация, что Холанд не очень-то котирует "Челси", считая, что лондонцы не дотягивают до статуса "абсолютного топ-клуба".



Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что Абрамович решительно настроен побороться за Эрлинга, среди прочих претендентов на которого значатся "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал" и "Бавария".



Желание Романа заполучить Холанда настолько велико, что российских олигарх с израильским паспортом даже готов восстановить сожженные мосты с агентом 20-летнего норвежца Мино Райолой.



В 2017 году, когда другой клиент Райолы в лице Ромелу Лукаку отправился в "Юнайтед", а не в "Челси", Абрамович дал себе слово больше никогда не вести никаких дел с итальянским посредником.



Естественно, чтобы иметь шансы на приобретение Холанда, "синие" обязательно должны попадать в Лигу Чемпионов на будущий сезон, иначе никаких денег и очарования Абрамовича не будет достаточно.