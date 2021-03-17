Леброн Джеймс увеличил свою долю в "Ливерпуле"

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" из НБА Леброн Джеймс присоединился к Fenway Sports Group в качестве бизнес-партнера и с помощью этого увеличил свою долю в "Ливерпуле".

Одного из самых популярных баскетболистов в мире и "Ливерпуль" связывают деловые отношения с 2011 года, когда Джеймс приобрел 2% акций "красных". С тех пор пакет ценных бумаг Леброна — а значит и общая стоимость мерсисайдского клуба — подорожал в несколько раз.



Как сообщает Boston Globe, сейчас Джеймс укрепил свои отношения с "Ливерпулем", купив часть акций компании FSG. Какие-либо детали сделки не раскрываются.



Таким образом, через покупку акций FSG Джеймс не только увеличил свою долю в "Ливерпуле", но и стал совладельцем других активов компании, включая бейсбольную команду "Бостон Ред Сокс".



По информации издания, FSG также привлек 750 миллионов долларов инвестиций от RedBird Capital Partners, и эти деньги будут направлены на покупку новых спортивных активов и на укрепление "Ливерпуля" с "Ред Сокс".



Добавим, по оценке Forbes 36-летний Джеймс заработает в 2021 году 95.4 млн. долларов, но только 31.4 млн. из них получит от "Лейкерс". Леброн активно занимается инвестициями, а в будущем хочет стать владельцем клуба из НБА. В 2019 его состояние оценивалось в 450 млн. долларов.