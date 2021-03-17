"Сити" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов, снова победив "Боруссию"

Кевин Де Брюйне Повторно переиграв менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0 и при этом не особо напрягаясь, "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" в субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял пятерых игроков, внедрив в стартовый состав Кайла Уолкера, Илкая Гюндоган, Рияда Махреза, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.

Номинальные хозяева сразу же забрали мяч под свой контроль и очень скоро создали опасный момент, однако Фоден, откликаясь на передачу Жоау Канселу, пробил прямо в голкипера.

На восьмой минуте "Боруссия" ответила ударом Бреля Эмболо с подступов к штрафной площади, но голкипер "Сити" Эдерсон сыграл надежно.

Тотальный контроль мяча позволил "горожанам" открыть счет уже на 12-й минуте. Это Де Брюйне в касание пробил с дистанции под перекладину — 1:0.

Спустя шесть минут все стало ясно и с этим отдельно взятым матчем. Представитель Бундеслиги позволил своему сопернику разбежаться, и Гюндоган, получив пас меж двух защитников от Фодена, хладнокровно поразил ворота — 2:0.

В дальнейшем "Сити" играл в свое удовольствие и, честно говоря, не сильно напрягаясь. "Боруссия" лишь огрызнулась опасным ударом рядом со штангой и по-прежнему действовала без мяча.

Во втором тайме игра поскучнела еще больше. Кое-какие удары были, но ничего серьезного. "Горожане" нашли способ полностью нейтрализовать соперника, лишив того мяча.

Своими двумя быстрыми голами, "Сити" подорвал боевой дух соперника, который, возможно, и не надеялся отыграться, но хотел бы напоследок хлопнуть дверью. У "Боруссии" этого не вышло — "горожане" не позволили себе расслабиться, несмотря на приличный задел после первой встречи.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Менхенгладбах" (Германия) — 2:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0

Голы: Де Брюйне 12, Гюндоган 18.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш (Лапорт 70), Стоунс, Родри (Фернандиньо 63), Канселу (Зинченко 64), Силва (Агуэро 75), Гюндоган (Стерлинг 70), Махрез, Де Брюйне, Фоден.

"Боруссия Менхенгладбах": Зоммер, Бенсебайни (Вендт 88), Эльведи (Янчке 88), Гинтер, Лайнер, Нойхаус, Закария, Тюрам (Плеа 65), Штиндль (Траоре 80), Хофманн, Эмболо (Вольф 65).

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Лайнер.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 00:55

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  1. ataman 17.03.2021 01:08 # ataman
    Зинченко был прав?

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  2. danny949494 17.03.2021 01:04 # danny949494
    Красавцы!
    Не то что лузерхуйцы.

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  3. lfcynwa 17.03.2021 01:03 # lfcynwa
    K O P O /\ |/|

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  4. felix-the-cat 17.03.2021 00:57 # felix-the-cat
    В 1/4 по классике отсосут.

    Прерогатива этого клуба сосать в 1/8,1/4 ЛЧ.

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  5. true-manc 17.03.2021 00:57 # true-manc
    Я видел скаузерскую смерть…
    У неё лысина и бородка
    Она запускает колбасную круговерть
    И заставляет сосать очкастую идиотку

    Браво, Пеп-Потрошитель! Все портовые проститутки попрятались от страха перед величием Ман Сити!

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  6. mancityman 17.03.2021 00:55 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. true-manc 17.03.2021 00:55 # true-manc
    КРАСИВАЯ ПОБЕДА КОРОЛЕЙ.
    Я горжусь, что болею за Манчестер Сити. Это почётно.

    Быть королевским воином - значит жить вечно.
    Значит е*ашить портовую челядь ножом в печень
    И их уродливых матерей бесчестить!
    Значит оскоплять всех колбасников,
    Потом сжигать их отсталых детей,
    А еще раздавать дедам и отцам скаузеров пиз*юлей!

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