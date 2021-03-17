"Сити" достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов, снова победив "Боруссию"

Повторно переиграв менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0 и при этом не особо напрягаясь, "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" в субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял пятерых игроков, внедрив в стартовый состав Кайла Уолкера, Илкая Гюндоган, Рияда Махреза, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена.



Номинальные хозяева сразу же забрали мяч под свой контроль и очень скоро создали опасный момент, однако Фоден, откликаясь на передачу Жоау Канселу, пробил прямо в голкипера.



На восьмой минуте "Боруссия" ответила ударом Бреля Эмболо с подступов к штрафной площади, но голкипер "Сити" Эдерсон сыграл надежно.



Тотальный контроль мяча позволил "горожанам" открыть счет уже на 12-й минуте. Это Де Брюйне в касание пробил с дистанции под перекладину — 1:0.



Спустя шесть минут все стало ясно и с этим отдельно взятым матчем. Представитель Бундеслиги позволил своему сопернику разбежаться, и Гюндоган, получив пас меж двух защитников от Фодена, хладнокровно поразил ворота — 2:0.



В дальнейшем "Сити" играл в свое удовольствие и, честно говоря, не сильно напрягаясь. "Боруссия" лишь огрызнулась опасным ударом рядом со штангой и по-прежнему действовала без мяча.



Во втором тайме игра поскучнела еще больше. Кое-какие удары были, но ничего серьезного. "Горожане" нашли способ полностью нейтрализовать соперника, лишив того мяча.



Своими двумя быстрыми голами, "Сити" подорвал боевой дух соперника, который, возможно, и не надеялся отыграться, но хотел бы напоследок хлопнуть дверью. У "Боруссии" этого не вышло — "горожане" не позволили себе расслабиться, несмотря на приличный задел после первой встречи.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Менхенгладбах" (Германия) — 2:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Де Брюйне 12, Гюндоган 18.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш (Лапорт 70), Стоунс, Родри (Фернандиньо 63), Канселу (Зинченко 64), Силва (Агуэро 75), Гюндоган (Стерлинг 70), Махрез, Де Брюйне, Фоден.



"Боруссия Менхенгладбах": Зоммер, Бенсебайни (Вендт 88), Эльведи (Янчке 88), Гинтер, Лайнер, Нойхаус, Закария, Тюрам (Плеа 65), Штиндль (Траоре 80), Хофманн, Эмболо (Вольф 65).



Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Лайнер.