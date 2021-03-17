"Ливерпуль" интересуется Сандером Берге

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге.

В данный момент "Ливерпуль" находится в поисках полузащитника на замену Джорджиньо Вейналдуму, контракт которого истекает в конце сезона и едва ли будет продлен.



Заставив заплатить 23.5 млн. фунтов за Риана Брюстера и несколько недель споря с недавно покинувшим свой пост на "Брамалл Лэйн" Крисом Уайлдером насчет пяти замен, теперь главный тренер "красных" Юрген Клопп готов еще раз сделать "клинкам" больно, забрав Берге.



Смена Сандером клуба грядущим летом выглядит практически неминуемой, учитывая то, что "Шеффилд Юнайтед" стремительно приближается к тому, чтобы математически подтвердить свой вылет из Премьер-Лиги.



Как сообщает Eurosport.co.uk, в борьбе за 23-летнего норвежца, который находится вне игры с декабря из-за травмы сухожилия ноги, "Ливерпуль" может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Арсенал" и "Астон Виллу".