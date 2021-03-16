Тухель опроверг слухи насчет ухода Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель опроверг слухи о том, что он может попрощаться с нападающим Тимо Вернером грядущим летом.

На днях в прессе появились слухи, что "Челси" может использовать Вернера, забившего два гола в своих 26 последних матчах за "синих", в качестве разменной монеты для приобретения Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



Однако Тухель призывает не верить в эти истории и утверждает, что Тимо играет вовсе не так плохо, как о нем порой думают.



"Хватит читать эти истории! Лучше прочитайте какую-нибудь книгу!"



"Что касается Тимо, то ему не нужно быть разочарованным, потому что он провел удивительный матч против "Ливерпуля" — возможно, свой лучший матч при мне".



"Затем он хорошо сыграл против "Эвертона" и имел много возможностей, чтобы забить, и обычно он лучше ими пользуется".



"Хорошо, он не забил, и такого рода ситуация может повлиять на его уверенность в себе, но какая польза от этих спекуляций?"



"Вот наш совет ему: не зацикливайся на результате, сосредоточься на процессе, принимай правильные решения, правильно применяй свою технику, а мяч и голкипер соперника позаботятся об остальном. И тогда либо мяч будет в сетке, либо будет изумительный сейв".



"Он может играть лучше, и сейчас просто нет времени размышлять о том, что случится летом или в следующем году. На это нет времени".



"В данный момент я не вижу причин, почему он должен быть разочарован. И, если честно, никто здесь не винит нападающих. Мы атакуем и обороняемся как команда, но в то же время мы ожидаем, что наши парни будут создавать больше моментов, будут решительнее возле чужих ворот. Мы ожидаем, что наши защитники будут играть на высочайшем уровне, как и наши нападающие".



"И тогда все эти вещи, о которых вы читаете, исчезнут", — цитирует Тухеля Sky Sports.