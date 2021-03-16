Пикфорд выбыл до следующего месяца

Джордан Пикфорд Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл из строя до следующего месяца с травмой брюшной мышцы.

Эту травму 27-летний Пикфорд получил в концовке первого тайма проигранного "ирисками" матча Премьер-Лиги против "Бернли" (1:2) в минувшую субботу.

Теперь Джордан не поможет "ирискам" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, сообщает BBC.

Но хуже всего для Пикфорда то, что он пропустит старт сборной Англии в отборе к Чемпионату Мира 2022 год — в конце марта команде "трех львов" играть против Сан-Марино, Албании и Польши.

Эта ситуация может поставить под вопрос статус Пикфорда как первого номера сборной Англии на Чемпионат Европы грядущим летом, ведь конкуренты Джордана — Дин Хендерсон из "Манчестер Юнайтед" и Ник Поуп из "Бернли" — не дремлют.

Добавим, главный тренер сборной Англии Гарет Саугейт объявит имена игроков, вызванных на первые квалификационные матчи ЧМ-2022, в ближайший четверг.


Метки Пикфорд, сборная Англии, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 323

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Последние комментарии:




  1. liverbro 16.03.2021 22:31 # liverbro
    Тяжеловато ирискам будет без него

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  2. mancityman 16.03.2021 22:13 # mancityman
    P.S
    Здоровья Герою!

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  3. mancityman 16.03.2021 22:12 # mancityman
    Приятная новость для портовых xyесосов, ща будут кукарекать))

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  4. gunars 16.03.2021 22:11 # gunars
    Здоровья!

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  5. true-manc 16.03.2021 22:08 # true-manc
    ЗДОРОВЬЯ ГЕРОЮ! Всё таки он не колбасник какой-нибудь, чтобы ему смерти желать.

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