Пикфорд выбыл до следующего месяца

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл из строя до следующего месяца с травмой брюшной мышцы.

Эту травму 27-летний Пикфорд получил в концовке первого тайма проигранного "ирисками" матча Премьер-Лиги против "Бернли" (1:2) в минувшую субботу.



Теперь Джордан не поможет "ирискам" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, сообщает BBC.



Но хуже всего для Пикфорда то, что он пропустит старт сборной Англии в отборе к Чемпионату Мира 2022 год — в конце марта команде "трех львов" играть против Сан-Марино, Албании и Польши.



Эта ситуация может поставить под вопрос статус Пикфорда как первого номера сборной Англии на Чемпионат Европы грядущим летом, ведь конкуренты Джордана — Дин Хендерсон из "Манчестер Юнайтед" и Ник Поуп из "Бернли" — не дремлют.



Добавим, главный тренер сборной Англии Гарет Саугейт объявит имена игроков, вызванных на первые квалификационные матчи ЧМ-2022, в ближайший четверг.