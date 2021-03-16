Пикфорд выбыл до следующего месяца
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд выбыл из строя до следующего месяца с травмой брюшной мышцы.
Эту травму 27-летний Пикфорд получил в концовке первого тайма проигранного "ирисками" матча Премьер-Лиги против "Бернли" (1:2) в минувшую субботу.
Теперь Джордан не поможет "ирискам" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайший уикенд, сообщает BBC.
Но хуже всего для Пикфорда то, что он пропустит старт сборной Англии в отборе к Чемпионату Мира 2022 год — в конце марта команде "трех львов" играть против Сан-Марино, Албании и Польши.
Эта ситуация может поставить под вопрос статус Пикфорда как первого номера сборной Англии на Чемпионат Европы грядущим летом, ведь конкуренты Джордана — Дин Хендерсон из "Манчестер Юнайтед" и Ник Поуп из "Бернли" — не дремлют.
Добавим, главный тренер сборной Англии Гарет Саугейт объявит имена игроков, вызванных на первые квалификационные матчи ЧМ-2022, в ближайший четверг.
16.03.2021 22:00
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Последние комментарии:
Тяжеловато ирискам будет без него
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P.S
Здоровья Герою!
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Приятная новость для портовых xyесосов, ща будут кукарекать))
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Здоровья!
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ЗДОРОВЬЯ ГЕРОЮ! Всё таки он не колбасник какой-нибудь, чтобы ему смерти желать.
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