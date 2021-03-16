Симеоне хочет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Тухеле
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что хочет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Томасе Тухеле.
Как известно, "Челси" не проиграл ни одного из 13 своих матчей при Тухеле, включая победу 0:1 над "Атлетико" в первой встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом месяце.
Симеоне заметил и то, что при Тухеле "синие" еще никогда не оказывались в положении проигрывающей стороны, и Диего намерен это исправить в среду вечером на "Стэмфорд Бридж".
"Убежден, сегодня у "Челси" нет слабых нет. Единственное, мы не знаем, как они поведут себя в негативной ситуации".
"У них еще не было негативных результатов, так что вопрос будет открыт, пока это не случится".
"Мы противостоим команде, которая выступает весьма хорошо после смены главного тренера — они еще не проигрывали. Он чувствуют свою силу дома и показывают довольно хороший футбол".
"За последнее время у них уже были упорные и тяжелые матчи, как против нас. Завтра мы будем играть на один определенный результат — на победу. Мы должны направить игру туда, куда мы хотим, чтобы забить и одержать победу".
"Единственная идея в том, чтобы победить".
"Мы не знаем, что они думают насчет матча, но я знаю, чего мы сами хотим от матча — победить", — цитирует Симеоне Evening Standard.
16.03.2021 21:00
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Последние комментарии:
Ой Дуракк! (с)
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Тузель сгоняет очередную тухлую ничейку, но этого ему хватит
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Хочет быть первым у Тухеля :)
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Сначала в створ попадите
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Ничейка будет
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