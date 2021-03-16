Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что мог перейти в ПСЖ или "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно.

На старте этого сезона Рюдигер был совершенно лишен игровой практики и стал появляться на футбольном поле только после закрытия трансферного окна. Впрочем, даже тогда Антонио не был твердым игроком основы.



Все изменилось после назначения главным тренером "Челси" Томаса Тухеля, при котором Рюдигеру отводится ключевая роль. Теперь "синие" даже хотят заключить новый контракт с Антонио.



Как признается Рюдигер, Тухель хотел с ним поработать еще в ПСЖ. Также ситуацией Антонио пытался воспользоваться наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.



"Я был близок к уходу. Я рассматривал две команды. Если честно, в основном я думал о ПСЖ".



"Также у меня был контакт с Моуриньо. В конце концов из этого ничего не вышло, как и не вышло с Тухелем. Я был немного расстроен, потому что я понимал свою ситуацию: я не буду играть много".



"Но затем я поговорил с Лэмпардом, нашим бывшим тренером, и внезапно я вернулся в команду. Я стал попадать в число запасных и сыграл пару матчей. Все стало налаживаться".



"В его (Лэмпарда) последних матчах я был на поле, так что мои дела шли очень хорошо, и я был рад этому".



"Если честно, я всегда чувствовал себя хорошо в клубе, ко мне всегда славно относились. Никто, включая руководство и Фрэнка Лэмпарда, не говорил мне, что я должен уйти. В конце концов мой трансфер так и не случился. Мне не удалось отправиться в аренду на условиях, как я того хотел, но никто не говорил мне, что я должен уйти", — цитирует Рюдигера Evening Standard.