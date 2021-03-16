Мерсон похвалил Артету за наказание Обамеянга
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон похвалил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за поступок в отношении нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Опоздав на сбор команды перед дерби против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, Обамеянг оказался вычеркнут из стартового состава "канониров" и весь матч провел с унылым видом на трибуне "Эмирейтс".
По слухам, также капитан команды будет подвергнут штрафу, и Мерсон одобряет, насколько Артета нетолерантен к нарушению дисциплины, даже если речь идет о важнейшем игроке.
"Он новичок в тренерском деле, но то, что он сделал, — высший пилотаж для тренера".
"Работая в большом клубе, ты должен заботиться о дисциплине, и он думал о будущем клуба".
"Он должен заботиться о парнях вроде Смит-Роу и Сака, которые являются будущим клуба, и своим поступком он дал понять молодежи, что Обамеянг поступил неправильно".
"Если бы он не сделал этого, парни бы отнеслись к этому противоречиво, а так они знают, что подобное недопустимо. Это блестящее тренерское решение", — сообщил Мерсон Sky Sports.
16.03.2021 19:00
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