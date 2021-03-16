Анри советует "Сити" купить и Холанда, и Мбаппе

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "Манчестер Сити" не нужно выбирать между Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии" и Килианом Мбаппе из ПСЖ — лучше купить их обоих.

Как известно, контракт Серхио Агуэро истекает в конце сезона, тогда как Габриэль Жезус не блещет стабильностью. Это подталкивает "Сити" к покупке забивного нападающего грядущим летом, и Холанд с Мбаппе называются среди целей "горожан".



Рассуждая об этой ситуации в студии Sky Sports накануне вечером, экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что Холанд больше подходит "Сити". Однако Анри считает, что ни у Эрлинга, ни у Мбаппе не возникнет проблем с адаптацией к футболу Хосепа Гвардиолы.



"На месте "Манчестер Сити" я бы купил их обоих, потому что они могут себе это позволить".



"Нет, серьезно — правда в том, что они разные нападающие. Куда вдруг подевалась игра в двух нападающих?"



"Думаю, Пеп способен любого адаптировать под то, как он хочет играть, особенно если речь о молодом игроке".



"Если к тебе приходит парень, которому 30 или 31, который долго играл определенным образом, перестроиться иногда бывает очень сложно. Но если ты получаешь молодого игрока, который понимает, что сможет побеждать, играя определенным образом, тогда все получится. Очень важно, чтобы игрок чувствовал это".



"Агуэро — один из лучших игроков в этой лиге всех времен, и Пеп довольно часто, причем не только в этом году, оставлял его вне стартового состава на большие матчи в силу каких-то причин".



"Я вспоминаю матч на "Олд Траффорд", который мы обозревали, и "Сити" тогда победил 0:2. У Пепа было четкое представление насчет того, как он хочет сыграть, и если ты этому не соответствуешь, тебя нет в команде. Могут ли эти парни адаптироваться к его стилю? Конечно, могут", — сообщил Анри в эфире.