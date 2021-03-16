Каррагер не верит, что "Ливерпуль" попадет в топ-4

Ливерпуль Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" не попадет в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Победа 0:1 над "Вулверхэмптоном" накануне вечером позволила "Ливерпулю" подняться на шестое место в турнирной таблице, сократив отставание до четвертого "Челси" до пяти очков.

Тем не менее, игра команды Юргена Клоппа не впечатляет Каррагера, который отдает предпочтение конкурентам "красных".

"У меня есть ощущение, что в этом сезоне мы станем свидетелями действительно упорной борьбы за попадание в топ-4 и за выживание".

"В данный момент я по-прежнему не верю, что "Ливерпуль" попадет в топ-4. Думаю, им чуточку не хватит".

"Их отставание по-прежнему велико, но это победа огромной важности для "Ливерпуля" в плане борьбы за попадание в топ-4".

"Многие команды потеряли очки в этот уикенд, благодаря чему "Ливерпуль" поднялся на шестое место. Однако отставание все еще велико", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 17:00

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  1. lfcynwa 16.03.2021 17:09 # lfcynwa
    провальный Январь-Февраль уже прошел, колбасокоманда потихоньку приходит в форму

    но для попадания в топ4 нужен скорее провал Челси, чем что-либо еще. Лестер,походу, выбрался из ямы. МЮ не может настолько сильно обосраться. Короли на троне.

    Надежда только на Челси, но я не верю в то, что Тухель может настолько провалиться. Его локальные провалы в Лиге1 были связаны с о*уевшими звездами и отсутствию их мотивации в проходном чемпионате. Сейчас у него голодная до побед команда которая андерперформила при сутулом. Даже при потере очков пенсов важно чтобы колбаса их не теряла, что опять же маловероятно

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  2. true-manc 16.03.2021 17:01 # true-manc
    Теперь всем маленьким болельщикам ФК Ливерпул старшее поколение пеликанов будет рассказывать сказку об Илье Скузюровце, пролежавшем 30 лет на бестрофейной печи, но однажды решившем спрыгнуть, и оказавшемся прямо на страпоне. Мораль: лучше бы не рыпался жалкий дурак.

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