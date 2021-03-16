Каррагер не верит, что "Ливерпуль" попадет в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" не попадет в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Победа 0:1 над "Вулверхэмптоном" накануне вечером позволила "Ливерпулю" подняться на шестое место в турнирной таблице, сократив отставание до четвертого "Челси" до пяти очков.



Тем не менее, игра команды Юргена Клоппа не впечатляет Каррагера, который отдает предпочтение конкурентам "красных".



"У меня есть ощущение, что в этом сезоне мы станем свидетелями действительно упорной борьбы за попадание в топ-4 и за выживание".



"В данный момент я по-прежнему не верю, что "Ливерпуль" попадет в топ-4. Думаю, им чуточку не хватит".



"Их отставание по-прежнему велико, но это победа огромной важности для "Ливерпуля" в плане борьбы за попадание в топ-4".



"Многие команды потеряли очки в этот уикенд, благодаря чему "Ливерпуль" поднялся на шестое место. Однако отставание все еще велико", — сообщил Каррагер в эфире.