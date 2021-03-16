Фердинанд обеспокоен медлительностью Магуайра

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал слабое место в игре защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра.

Будучи самым дорогим защитником в мире, Магуайр никогда не славился повышенной ловкостью или скоростью.



В сочетании с Виктором Линделефом, который обычно действует в паре с Харри, "Юнайтед" становится уязвим к быстрым выпадам соперника, считает Фердинанд.



"Думаю, больше всего Оле переживает, что Магуайр может остаться один на один возле центральной линии поля. То же самое с Линделефом. Как мы убедились, они не могут допускать такую ситуацию, потому что скорость — не их главное качество".



"Харри Магуайр хорош во многих других вещах, но скорость не относится к его сильным сторонам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.