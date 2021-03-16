Фердинанд обеспокоен медлительностью Магуайра

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал слабое место в игре защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра.

Будучи самым дорогим защитником в мире, Магуайр никогда не славился повышенной ловкостью или скоростью.

В сочетании с Виктором Линделефом, который обычно действует в паре с Харри, "Юнайтед" становится уязвим к быстрым выпадам соперника, считает Фердинанд.

"Думаю, больше всего Оле переживает, что Магуайр может остаться один на один возле центральной линии поля. То же самое с Линделефом. Как мы убедились, они не могут допускать такую ситуацию, потому что скорость — не их главное качество".

"Харри Магуайр хорош во многих других вещах, но скорость не относится к его сильным сторонам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 16:00

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  1. insomniac 16.03.2021 17:10 # insomniac
    он не стоит заплаченных за него денег, но защ все таки не плохой. в паре с быстрым и цепким вроде Байи может играть достойно. в паре с таким же медлительным Линделефом очень уязвим.

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  2. mancunia-planet 16.03.2021 16:23 # mancunia-planet
    Поэтому возле центральной линии остаётся Бисака, когда, например МЮ подаёт угловой. По ситуации такое часто бывает. А Харри так себе, надежд не оправдал. Но это в любом случае лучше, чем раньше.

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  3. jack-willsher 16.03.2021 16:23 # jack-willsher
    его аутизм*

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  4. true-manc 16.03.2021 16:14 # true-manc
    Это все давно знали.

    У Магуайра в Football Manager 2014 скорость-ускорение были 9-7 (из 20). В следующих сериях эти показатели максимум до 12-10 дорастали. Непонятно, как Сульшер его взял, если в FM играет и уважает продукцию Sport Interactive (с его слов).

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