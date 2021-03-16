Фердинанд обеспокоен медлительностью Магуайра
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал слабое место в игре защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра.
Будучи самым дорогим защитником в мире, Магуайр никогда не славился повышенной ловкостью или скоростью.
В сочетании с Виктором Линделефом, который обычно действует в паре с Харри, "Юнайтед" становится уязвим к быстрым выпадам соперника, считает Фердинанд.
"Думаю, больше всего Оле переживает, что Магуайр может остаться один на один возле центральной линии поля. То же самое с Линделефом. Как мы убедились, они не могут допускать такую ситуацию, потому что скорость — не их главное качество".
"Харри Магуайр хорош во многих других вещах, но скорость не относится к его сильным сторонам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
16.03.2021 16:00
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он не стоит заплаченных за него денег, но защ все таки не плохой. в паре с быстрым и цепким вроде Байи может играть достойно. в паре с таким же медлительным Линделефом очень уязвим.
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Поэтому возле центральной линии остаётся Бисака, когда, например МЮ подаёт угловой. По ситуации такое часто бывает. А Харри так себе, надежд не оправдал. Но это в любом случае лучше, чем раньше.
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его аутизм*
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Это все давно знали.
У Магуайра в Football Manager 2014 скорость-ускорение были 9-7 (из 20). В следующих сериях эти показатели максимум до 12-10 дорастали. Непонятно, как Сульшер его взял, если в FM играет и уважает продукцию Sport Interactive (с его слов).
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