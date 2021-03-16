Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия Менхенгладбах"

Перевес в два гола позволяет "Манчестер Сити" чувствовать себя уверенно в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".

В силу коронавирусных ограничений ответный матч этого противостояния, как и первый, будет сыгран в Будапеште на "Пушкаш Арене".



Когда эти команды встречались здесь в конце февраля, "Сити" убедительно победил со счетом 0:2 благодаря голам Бернарду Силвы и Габриэля Жезуса.



Та победа стала для "горожан" их 19-й подряд с учетом всех соревнований — выиграв еще дважды, подопечные Хосепа Гвардиолы уступили "Манчестер Юнайтед" (0:2) и теперь начинают новую серию.



- "Сити" не потерпел ни одного поражения в пяти встречах с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов (4 победы, 1 ничья), каждую из четырех своих побед одерживая минимум с двумя забитыми голами.



- Предыдущий выезд к "Сити" обернулся для клуба из Гладбаха повторением своего крупнейшего гостевого поражения в Лиге Чемпионов (4:0).



- "Сити" выиграл 10 из 11 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, забивая в среднем по 3.5 гола за игру, хотя до этого три раза подряд уступил на "Этихад" в соревновании.



- Прежде "Боруссия" еще никогда не побеждала в выездных матчах Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов против английских команд, пропустив восемь голов в двух таких последних играх.



- Со старта сезона 2016/17 Рахим Стерлинг забил 13 голов за "Сити" дома в Лиге Чемпионов (19 матчей) — больше всех в своем клубе и среди англичан за этот период.



- Нападающий "Сити" Серхио Агуэро забил 19 голов в 28 матчах Лиги Чемпионов при Гвардиоле. Только у Томаса Мюллера (20) и Лионеля Месси (43) их больше.



В минувший уикенд "Сити" предоставил отдых Кевину Де Брюйне, Илюкаю Гюндогану, Рахиму Стерлингу и Рияду Махрезу, поэтому логично рассчитывать на их возвращение. Лазарет команды пуст.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Менхенгладбах" (Германия). Первый матч — 2:0

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 23:00 Онлайн-трансляция