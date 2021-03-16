Анри оценил прогресс "Арсенала" при Артете

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри оценил прогресс "канониров" при Микеле Артете в качестве главного тренера.

Возглавив "Арсенал" посреди прошлого сезона, Артета сразу же выиграл Кубок Англии, чем, как считает Анри, заслужил определенный кредит доверия.



Тьерри чувствует, что его бывший клуб на правильном пути, однако впереди еще много работы, потому что "канониры" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге.



"Думаю, завоеванием Кубка Англии в прошлом году Микель выиграл для себя время. Знаю, люди скажут: "Да, но это было в прошлом году". Это так, но та манера, в которой они завоевали Кубка Англии, дает Артете время в глазах фанатов "Арсенала" и команды, потому что в конце концов ты должен что-нибудь показать на финише сезона".



"Думаю, сейчас этой команде не хватает стабильности. Знаю, люди часто употребляют слово "стабильность", и это громкое слово, но именно в этом они нуждаются".



"Прямо сейчас у них хороший состав. Может ли он быть лучше? Да. Есть ли какой-нибудь прогресс? Думаю, есть".



"Есть ли у них какая-нибудь структура, стали ли лучше их результаты? В конце концов таблица не лжет. И хотя вы победили вчера, вы все равно позади "Тоттенхэма" и многих других команд".



"Однако это процесс. Процесс, в котором случится прорыв. Надеюсь, прорыв случится очень скоро, но им нужно побыстрее обрести стабильность", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.