Агент: "Клопп не закончил свою работу с "Ливерпулем"

Агент Юргена Клоппа заверил, что будущее немецкого тренера связано с "Ливерпулем".

Недавняя серия из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге породила определенные спекуляции насчет будущего Клоппа в "Ливерпуле".



В это же время было объявлено, что после Евро-2020 сборная Германии попрощается с Йоахимом Левом, и Юрген был вынужден лично давать гарантии, что не уйдет в национальную команду.



По словам агента Марка Косицке, все эти слухи не имеют под собой основания, и Клопп намерен полностью отработать свой контракт с мерсисайдским клубом.



"Он не закончил свою работу с "Ливерпулем". У него нет отступного пути, потому что у Юргена остается еще три года по контракту. Он дал очень ясно понять, что спекуляции здесь неуместны", — сообщил Косицке немецкому изданию Spor1.