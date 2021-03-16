Агент: "Клопп не закончил свою работу с "Ливерпулем"
Агент Юргена Клоппа заверил, что будущее немецкого тренера связано с "Ливерпулем".
Недавняя серия из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге породила определенные спекуляции насчет будущего Клоппа в "Ливерпуле".
В это же время было объявлено, что после Евро-2020 сборная Германии попрощается с Йоахимом Левом, и Юрген был вынужден лично давать гарантии, что не уйдет в национальную команду.
По словам агента Марка Косицке, все эти слухи не имеют под собой основания, и Клопп намерен полностью отработать свой контракт с мерсисайдским клубом.
"Он не закончил свою работу с "Ливерпулем". У него нет отступного пути, потому что у Юргена остается еще три года по контракту. Он дал очень ясно понять, что спекуляции здесь неуместны", — сообщил Косицке немецкому изданию Spor1.
16.03.2021 13:00
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Для любого немца тренировать нац.сборную это очень престижно, что то мне подсказывает что Клоп с лёгкостью поменяет недоклуб без истории на ВЕЛИКУЮ сборную!
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отступные пожирнее хотят выбить, немчура за каждую лишнюю монету удавится.
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контракт на 5 лет этому топарю, такой Ливерпуль меня устраивает.
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Клоппа 6 матчей подряд жестко имели как суку, а он вынужден был героически предоставлять свою портовую бухточку каждому. И вы после этого над Ливерпулом смеетесь?... Хватит глумиться над жертвами насилия, вы же нелюди!!!!
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