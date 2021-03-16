Агент: "Клопп не закончил свою работу с "Ливерпулем"

Юрген Клопп Агент Юргена Клоппа заверил, что будущее немецкого тренера связано с "Ливерпулем".

Недавняя серия из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге породила определенные спекуляции насчет будущего Клоппа в "Ливерпуле".

В это же время было объявлено, что после Евро-2020 сборная Германии попрощается с Йоахимом Левом, и Юрген был вынужден лично давать гарантии, что не уйдет в национальную команду.

По словам агента Марка Косицке, все эти слухи не имеют под собой основания, и Клопп намерен полностью отработать свой контракт с мерсисайдским клубом.

"Он не закончил свою работу с "Ливерпулем". У него нет отступного пути, потому что у Юргена остается еще три года по контракту. Он дал очень ясно понять, что спекуляции здесь неуместны", — сообщил Косицке немецкому изданию Spor1.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 13:00

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  1. bes-ter 16.03.2021 13:39 # bes-ter
    Для любого немца тренировать нац.сборную это очень престижно, что то мне подсказывает что Клоп с лёгкостью поменяет недоклуб без истории на ВЕЛИКУЮ сборную!

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  2. alexomck 16.03.2021 13:19 # alexomck
    отступные пожирнее хотят выбить, немчура за каждую лишнюю монету удавится.

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  3. scholes18 16.03.2021 13:10 # scholes18
    контракт на 5 лет этому топарю, такой Ливерпуль меня устраивает.

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  4. true-manc 16.03.2021 13:07 # true-manc
    Клоппа 6 матчей подряд жестко имели как суку, а он вынужден был героически предоставлять свою портовую бухточку каждому. И вы после этого над Ливерпулом смеетесь?... Хватит глумиться над жертвами насилия, вы же нелюди!!!!

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