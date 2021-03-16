Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

29-й тур Премьер-Лиги подарил нам чудо-гол Эрика Ламелы в дерби Северного Лондона, что, правда, стало слабым утешением для "Тоттенхэма". Среди отпраздновавших победы команд оказались "Манчестер Юнайтед", "Лестера" и "Ливерпуль", сражающиеся за попадание в топ-4.





"Вест Бромвич" теряет надежды



После матча на поле "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс нашел аккуратный ответ на вопрос о том, остаются ли у его команды шансы на выживание. "Ну, нужно выиграть шесть из девяти оставшихся матчей". Менеджер "дроздов" прекрасно понимает, что команда вылетает, а ее преображение в последние недели случилось слишком поздно — и не было закреплено хорошей реализацией моментов.



У "Вест Бромвича" была возможность взять все девять очков в трех подряд домашних матчах, но "дрозды" ограничились четырьмя. За последнюю возможность оставалось цепляться на поле "Кристал Пэлас". Это изначально была игра "до гола": в таком матче успеха наверняка добьется тот, кто забьет первым. "Пэлас" повезло с попаданием мяча в руку Дарнелла Ферлонга, а пенальти Миливоевича привел к единственному голу в поединке.



Создать много моментов против собранного "Кристал Пэлас" у "Вест Бромвича" ожидаемо не вышло, а вместе с этим ушли последние надежды на чудо.



"Бернли" будет в порядке



К игре с "Эвертоном" "Бернли" подошел, выиграв один раз в предыдущих девяти матчах, в то время как соперник имел три победы в четырех поединках. Делало ли это "ирисок" фаворитами? Только на первый взгляд, потому что контекст многих матчей давал другую картину и оставлял "Бернли" много шансов на "Гудисон Парк".



При этом команда Шона Дайча превзошла ожидания. Атакующая игра "бордовых" в первом тайме была просто образцовой. "Бернли" забил два отменных гола, хотя мог забивать даже больше. Как ни странно, но приятно удивил и "Эвертон". Реакция команды Карло Анчелотти была неплохой. Против очень организованного соперника мерсисайдцы создали достаточно, по максимуму использовав таланты своих подающих игроков. Кроссы в штрафную — простая пища для дуэта Ми-Тарковски, но "Эвертон" делал их опаснее большинства соперников.



"Бернли" не только удержал победу, но имел шансы развить успех во втором тайме. Победа на "Гудисоне" позволила команде Дайча оторваться на семь очков от зоны вылета, и теперь точно понятно, что с "Бернли" снова все будет в порядке.



"Брайтон" переступил через себя



Ральф Хазенхюттль смотрел на игру с "Брайтоном", как на возможность снять турнирное давление с команды. С "Манчестер Сити" в мидуик австриец предоставил отдых нескольким игрокам и сделал серьезную ставку на воскресенье. "Брайтон", проиграв три подряд матча, выглядел доступной добычей, позволявшей оторваться от зоны вылета и позитивно настроиться на четвертьфинал Кубка Англии.



"Саутгемптон" постарался, но в этот день "Брайтон" переступил через себя и знакомые трудности. Редкий поединок, в котором команда Грэма Поттера меньше владела мячом и меньше била по воротам, завершился победой. Редкий случай, когда "Брайтон" забил после стандарта (Данк), а затем — хладнокровно реализовав выход один на один (Троссард). "Саутгемптон" не был откровенно плох, но, как и в большинстве последних игр, "святых" не хватило на два тайма — и в ключевой момент они смогли организовать давление на ворота "Брайтона".



"Чайки" же одержали важную победу, которая позволила прервать серию неудач и оставить позади как "Фулхэм", так и "Ньюкасл".



Без Уайлдера будет только хуже



Главное событие тура случилось за пределами поля: пути "Шеффилд Юнайтед" и Криса Уайлдера все-таки разошлись. "Клинков" на временной основе возглавил тренер молодежной команды Пол Хекингботтом, а в помощники ему вызвали недавно уволенного из "Борнмута" Джейсона Тиндалла. Эпоха в "Шеффилд Юнайтед" подошла к концу в сезоне, который вряд ли мог стать хуже.



Так казалось до воскресенья. Вылет клуба давно очевиден, но под руководством Уайлдера "Шеффилд Юнайтед" все-таки удавалось сохранять в лицо, периодически побеждая и избегая унизительных поражений. В 277 матчах Уайлдера "клинки" только раз пропускали пять мячей, без него это случилось сразу же. "Лестер" сейчас далеко не на пике, но перед ним во втором тайме стали открываться сказочные возможности. Утратив последнюю мотивацию, футболисты "Шеффилд Юнайтед" стали просто дарить мяч на своей половине поля, а Келечи Ихеаначо и партнеры — глумиться над футболистами уровня Лиги Один.



Даже когда закончились подвиги, Крису Уайлдеру все-таки удавалось сохранять приемлемый для Премьер-Лиги вид команде. Найти второго такого тренера в глобальной перспективе клубу будет очень сложно. А больнее может стать уже в этом сезоне.



"Тоттенхэму" нечего делать на "Эмирейтс"



"Шпоры" уже неоднократно завершали сезон выше своих соседей, и так наверняка будет и на этот раз. Тем не менее, с ноября 2010 "Тоттенхэму" победить на поле "Арсенала" не удается — форма в этих матчах отходит на второй план, а домашние успехи в дерби перестают иметь значение.



"Тоттенхэм" не заслуживал больше — по первому тайму так точно. Слишком пассивный футбол команды Жозе Моуринью мог принести результат благодаря чудо-голу Ламелы, но гости не выполняли базовые вещи в обороне, получив простой гол в ответ. Пенальти, с которого "Арсенал" забил победный мяч, был сомнительным, но также подчеркивал недостаток концентрации в защите "Тоттенхэма".



Свою лучшую игру гости показали, оставшись в меньшинстве. "Арсенал" под давлением занервничал, Кейн сначала забил из офсайда, а затем попал в штангу ворот — и удача на этот раз отвернулась от "Тоттенхэма". "Шпоры" подошли к этому поединку в хорошей форме, но на "Эмирейтс" им делать нечего по определению.



"Юнайтед" пользуется шансом



"Тоттенхэм" и "Эвертон" были не единственными претендентами на места в четверке, потерявшими в этом туре очки. "Челси" не смог победить "Лидс" в субботу, и ситуацией воспользовался "Манчестер Юнайтед", который взял три балла в игре с еще одним конкурентом.



Дэвиду Мойесу никак не удается победить на "Олд Траффорд", а его "Вест Хэм", при всех достоинствах, снова остается ни с чем в игре с большим соперником. На этот раз лондонцы были осторожными, и преимущество "Юнайтед" не вызывало вопросов. Победить команде Сульшера удалось только благодаря авоголу Крейга Доусона, но хозяева сделали достаточно, чтобы закрыть игру до конца поединка.



Место в четверке "Юнайтед" пока не гарантировано, но положение достаточное прочное, чтобы сконцентрироваться на больших играх в других турнирах. Встречи с "Миланом" в Лиге Европы и "Лестером" в Кубке Англии могут как приблизить к трофеям, так и лишить шансов на какие-то достижения в этом сезоне.



На выезде "Ливерпуль" не так плох



Несмотря на отсутствие большой турнирной мотивации, "Вулверхэмптон" был настроен на бой с "Ливерпулем". На этот раз команда Нуну Эшпириту Санту даже не ждала второго тайма, чтобы начать играть. "Волки" ударно вошли в поединок, навязали "Ливерпулю" серьезную борьбу в центре поля, но пострадали от старой проблемы — неспособности создавать по-настоящему опасные моменты.



У "Ливерпуля", даже когда он уступал по содержанию, с этим было проще. И если Садио Мане не мог конвертировать свои старания в забитые мячи, то Диогу Жота, вернувшийся на "Молинью", использовал свой первый шанс забить. Нехватка взаимодействия между центрфорвардом и яркими вингерами в атаке "Вулверхэмптона" ограничивала хозяев и после перерыва, хотя "Ливерпулю" пришлось нервничать до конца, сохраняя минимальную победу. У "волков" возникли знакомые переживания касательно здоровья футболиста, но Руй Патрисиу, несмотря на тревожность момента с травмой, должен благополучно восстановиться после столкновения с Коуди.



"Ливерпуль", продолжая мучиться дома, в гостях одерживает еще одну хорошую победу. В своих попытках вернуться в четверку команда Юргена Клоппа теперь больше полагается на выездные поединки.



Иван Громиков специально для FAPL.ru