"Арсенал" хочет сохранить Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" хочет продлить пребывание полузащитника Мартина Эдегора в клубе за пределы этого сезона.

Напомним, в январе "Арсенал" взял Эдегора в аренду до конца сезона у "Реала", причем эта сделка не предусматривает опции выкупа.

Мартин очень хорошо освоился в команде Микеля Артеты, а на прошлой неделе отметился своими дебютными голами за "канониров", огорчив "Олимпиакос" в Лиге Европы и "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mail, теперь "Арсенал" хочет сохранить Эдегора. Если договориться о постоянном трансфере не удастся, лондонский клуб попробует продлить аренду 22-летнего игрока сборной Норвегии на сезон 2021/22.

В интересах "Реала" — продать Эдегора, потому что испанскому гранду нужны деньги на приобретение Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 11:00

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  1. chelsea88 16.03.2021 11:02 # chelsea88
    В итоге проведут шершавым по губам в рот вые6аных гейгуннеров.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

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