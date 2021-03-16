"Арсенал" хочет продлить пребывание полузащитника Мартина Эдегора в клубе за пределы этого сезона.

Напомним, в январе "Арсенал" взял Эдегора в аренду до конца сезона у "Реала", причем эта сделка не предусматривает опции выкупа.



Мартин очень хорошо освоился в команде Микеля Артеты, а на прошлой неделе отметился своими дебютными голами за "канониров", огорчив "Олимпиакос" в Лиге Европы и "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, теперь "Арсенал" хочет сохранить Эдегора. Если договориться о постоянном трансфере не удастся, лондонский клуб попробует продлить аренду 22-летнего игрока сборной Норвегии на сезон 2021/22.



В интересах "Реала" — продать Эдегора, потому что испанскому гранду нужны деньги на приобретение Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.