"Арсенал" нацелен на Ндика и Биссума

Эван Ндика "Арсенал" планирует приобрести защитника "Айнтрахта" Эвана Ндика и полузащитника "Брайтона" Ива Биссума в ближайшее трансферное окно.

Об интересе "Арсенала" к Биссума пресса сообщала еще в январе. Ив великолепен в этом сезоне и, как ожидается, уйдет на повышение грядущим летом независимо от того, останется ли "Брайтон" в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "канониры" находятся в хороших отношениях агентом 24-летнего малийца Мишелем Нчо, который в свое время помог лондонскому клубу купить Николя Пепе у "Лилля" за 71 миллион фунтов.

"Арсенал" попросил Нчо держать в курсе любых новостей насчет Ива, который также называется возможным преемником Джорджиньо Вейналдума в "Ливерпуле".

Также клуб с "Эмирейтс" хочет Ндика, еще одного клиента Нчо. Эван добился колоссального прогресса за последние полтора сезона и сейчас помогает "Айнтрахту" идти в топ-4 Бундеслиги.

21-летний француз, действующий слева в тройке центральных защитников, интересен "Арсеналу" ввиду расставания с Сократисом Папастатопулосом и Шкодраном Мустафи в январе и планами продать Калума Чемберса летом.

Утверждается, что "Арсенал" уже вовсю работает над трансфером Ндика, опережая все прочие заинтересованные клубы. Покупка Эвана может обойтись "канонирам" в 19 миллионов фунтов.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Биссума, Брайтон, Ндика

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 535

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 16.03.2021 11:03 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл только и может подписывать таких же никчёмных нонеймовПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  2. acceptodessa 16.03.2021 10:34 # acceptodessa
    Надо возвращать из Ниццы Салиба для начала. Отправлять кудярявого куда то в Катар

    (ответить)

  3. imf-tau 16.03.2021 10:27 # imf-tau
    Приходит Артета к Кроэнеке и говорит:
    Артета - "Нам бы защитника топового прикупить".
    Кроэнке - "Кого?"
    Артета - "Ээээ, Ван Дика, например"
    Кроэнке - "Ни слова больше!"

    Но Кроэнке все перепутал и вместо Ван Дика ...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: