"Арсенал" нацелен на Ндика и Биссума

"Арсенал" планирует приобрести защитника "Айнтрахта" Эвана Ндика и полузащитника "Брайтона" Ива Биссума в ближайшее трансферное окно.

Об интересе "Арсенала" к Биссума пресса сообщала еще в январе. Ив великолепен в этом сезоне и, как ожидается, уйдет на повышение грядущим летом независимо от того, останется ли "Брайтон" в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "канониры" находятся в хороших отношениях агентом 24-летнего малийца Мишелем Нчо, который в свое время помог лондонскому клубу купить Николя Пепе у "Лилля" за 71 миллион фунтов.



"Арсенал" попросил Нчо держать в курсе любых новостей насчет Ива, который также называется возможным преемником Джорджиньо Вейналдума в "Ливерпуле".



Также клуб с "Эмирейтс" хочет Ндика, еще одного клиента Нчо. Эван добился колоссального прогресса за последние полтора сезона и сейчас помогает "Айнтрахту" идти в топ-4 Бундеслиги.



21-летний француз, действующий слева в тройке центральных защитников, интересен "Арсеналу" ввиду расставания с Сократисом Папастатопулосом и Шкодраном Мустафи в январе и планами продать Калума Чемберса летом.



Утверждается, что "Арсенал" уже вовсю работает над трансфером Ндика, опережая все прочие заинтересованные клубы. Покупка Эвана может обойтись "канонирам" в 19 миллионов фунтов.