"Челси" хочет согласовать новый контракт с Рюдигером до Евро-2020

"Челси" надеется согласовать новый контракт с защитником Антонио Рюдигером до стартующего в июне Чемпионата Европы.

Не пользуясь особым доверием со стороны Фрэнка Лэмпарда, Рюдигер превратился в одного из ключевых игроков "синих" после назначения Томаса Тухеля главным тренером в январе.



"Челси" сохранил свои ворота на замке в 10 из 12 матчей при Тухеле, и на восемь из них Антонио выходил в стартовом составе.



Другая статистика впечатляет еще больше: в 20 матчах, что Рюдигер сыграл в этом сезоне, "Челси" оформил 15 "клин-шитов".



Меж тем, от действующего контракта Рюдигера остается всего один полный год. "Челси" не только не собирается продавать Антонио, но и хочет избежать спекуляций насчет будущего 28-летнего игрока сборной Германии.



Поэтому, утверждает Daily Mail, "Челси" надеется закрыть вопрос с будущим Рюдигера до Евро-2020, хотя дата переговоров пока не назначена — клуб не хочет отвлекать ведущего защитника от игры в футбол.