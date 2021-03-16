Ван де Бек скажет Вудворду, что хочет уйти из МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек решил, что хочет покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек отметился лишь двумя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, почувствовав себя лишним в команде Оле Гуннара Сульшера, который, по слухам, никогда и не хотел покупать Донни.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, в ближайшие недели 23-летний игрок сборной Голландии планирует провести встречу с вице-президентом "Юнайтед" Эдом Вудвордом, чтобы получить вопрос на ответ, почему его игнорируют.



Ван де Бек настроен перезагрузить свою карьеру, понимая, что у него нет иного варианта, кроме как сменить клуб в летнее трансферное окно.



Ожидается, что Донни, чья поездка на Евро-2020 теперь находится под угрозой из-за дефицита игрового времени в клубе, не будет испытывать недостатка в предложениях. Другой вопрос, удастся ли "красным дьяволам" вернуть свои инвестиции в игрока.