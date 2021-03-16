Клопп: "Мы взяли грязные три очка"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рад "грязным трем очкам", набранным в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном".

Добытая благодаря голу Диогу Жоты победа 0:1 на "Молинью" в понедельник вечером далась "Ливерпулю" очень тяжело. В первом тайме "волки" и вовсе едва ли не переигрывали "красных".



Тем не менее, Клопп доволен, что его команда сохранила свои ворота на замке и одержала победу, которая приблизила "Ливерпуль" к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в пять очков.



"Меня волнует только результат. Это была большая битва. Мы взяли грязные три очка, и меня это устраивает, если это то, что позволит нам вернуться в колею".



"В атаке у нас были очень хорошие моменты, которыми мы должны были лучше распорядиться. Что касается обороны, то весь матч мы провели очень хорошо".



"Мне не понравилось начало — мы были недостаточно активны. Но мы значительно прибавили и хорошо оборонялись, а три очка были главной целью сегодня", — сообщил Клопп Sky Sports.