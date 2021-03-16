Нуну: "Патрисиу в сознании и помнит, что произошло"

Голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу пришел в сознание после страшной травмы, полученной в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В понедельник "волки" потерпели домашнее поражение со счетом 1:0, однако главным событием вечера для хозяев "Молинью" стала вовсе не потеря трех очков, а инцидент с Патрисиу.



В концовке матча 33-летний португалец, пытаясь предотвратить гол Мохамеда Салаха — который все равно забил, однако был зафиксирован офсайд — получил коленом по голове от своего партнера по команде Конора Коуди.



Медики колдовали над Патрисису почти четверть часа, прежде чем в кислородной маске и на носилках не унесли его с поля. Теперь свой вердикт должен вынести госпиталь, однако главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, ранее в этом сезоне потерявший с похожей травмой нападающего Рауля Хименеса, проявляет осторожный оптимизм.



"Доктора сообщили, что он в порядке. Он в сознании и помнит, что произошло. Нам нужно было принять правильные меры предосторожности, но он в порядке".



"Ему крепко досталось по голове. Следующие 48 часов будут важными. Мы должны подождать. Но он в хороших руках, он под наблюдением докторов, которые сказал мне, что он будет в порядке", — цитирует Нуну The Guardian.