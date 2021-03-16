Жота принес "Ливерпулю" победу над своим бывшим клубом

Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться на шестое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с безголевым матчем против "Астон Виллы" в стартовом составе "волков" произошло лишь одно изменение. Это Вилли Боли появился вместо Леандера Дендонкера.



Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал пятью перестановками на поражение 0:1 от "Фулхэма", оказав доверие Тренту Александер-Арнольду, Озану Кабаку, Фабиньо, Тиаго Алькантаре и Садио Мане.



Первый опасный момент в матче возник уже на второй минуте. Играя на выходе, голкипер гостей Алиссон выпустил мяч из рук, а затем снес Нелсона Семеду, однако рефери не увидел нарушения правил.



На пятой минуте Алиссон и Семеду вновь схлестнулись. Завершая контратаку своей команды, Семеду убрал на смене курса Энди Робертсона, а затем пробил с края штрафной площади, но на сей раз первый номер сборной Бразилии сыграл четко.



"Ливерпуль" смог ответить на 13-й минуте, когда Мане по центру ворвался в чужую штрафную, проскочил мимо голкипера, но пробить не успел и был накрыт.



"Вулверхэмптон" ни в чем не уступал чемпиону Премьер-Лиги, даже во владении мячом. Игра была более-менее равна, хотя в плане моментов наступил некоторый штиль.



Игра взбодрилась в концовке тайма, когда Мане эффектно пробил головой с отскоком от газона, слегка не попав в створ. Промахнулся и полузащитник "волков" Рубен Невеш, нанося удар с дистанции.



А когда команды уже готовились уйти на перерыв, "красные" открыли счет. Мане, находясь на подступах к штрафной, отдал на левый край площадки Диогу Жоте, который в касание поразил ближний угол ворот — 0:1.



Во втором тайме игра стала более закрытой. "Ливерпуль" был осторожен, сосредоточившись на сдерживании соперника, который много старался, но моментов не создавал.



Сами гости время от времени огрызались ударами, с которыми Руй Патрисиу уверенно справлялся. На 86-й минуте Мохамед Салах все-таки переиграл португальского голкипера, однако офсайд.



В эпизоде с незнасчитанным голом Салаха Патрисиу получил коленом по голове от Конора Коуди. Возникла продолжительная пауза, которая по сути завершила игру.



"Ливерпуль" слегка поправил свое положение в Премьер-Лиге, одержав непростую победу. "Вулверхэмптон" создавал опасные моменты в первом тайме, но в положении уступающей в счете команды чувствовал себя неважно.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче