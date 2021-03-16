Жота принес "Ливерпулю" победу над своим бывшим клубом
Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться на шестое место в Премьер-Лиге.
По сравнению с безголевым матчем против "Астон Виллы" в стартовом составе "волков" произошло лишь одно изменение. Это Вилли Боли появился вместо Леандера Дендонкера.
Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал пятью перестановками на поражение 0:1 от "Фулхэма", оказав доверие Тренту Александер-Арнольду, Озану Кабаку, Фабиньо, Тиаго Алькантаре и Садио Мане.
Первый опасный момент в матче возник уже на второй минуте. Играя на выходе, голкипер гостей Алиссон выпустил мяч из рук, а затем снес Нелсона Семеду, однако рефери не увидел нарушения правил.
На пятой минуте Алиссон и Семеду вновь схлестнулись. Завершая контратаку своей команды, Семеду убрал на смене курса Энди Робертсона, а затем пробил с края штрафной площади, но на сей раз первый номер сборной Бразилии сыграл четко.
"Ливерпуль" смог ответить на 13-й минуте, когда Мане по центру ворвался в чужую штрафную, проскочил мимо голкипера, но пробить не успел и был накрыт.
"Вулверхэмптон" ни в чем не уступал чемпиону Премьер-Лиги, даже во владении мячом. Игра была более-менее равна, хотя в плане моментов наступил некоторый штиль.
Игра взбодрилась в концовке тайма, когда Мане эффектно пробил головой с отскоком от газона, слегка не попав в створ. Промахнулся и полузащитник "волков" Рубен Невеш, нанося удар с дистанции.
А когда команды уже готовились уйти на перерыв, "красные" открыли счет. Мане, находясь на подступах к штрафной, отдал на левый край площадки Диогу Жоте, который в касание поразил ближний угол ворот — 0:1.
Во втором тайме игра стала более закрытой. "Ливерпуль" был осторожен, сосредоточившись на сдерживании соперника, который много старался, но моментов не создавал.
Сами гости время от времени огрызались ударами, с которыми Руй Патрисиу уверенно справлялся. На 86-й минуте Мохамед Салах все-таки переиграл португальского голкипера, однако офсайд.
В эпизоде с незнасчитанным голом Салаха Патрисиу получил коленом по голове от Конора Коуди. Возникла продолжительная пауза, которая по сути завершила игру.
"Ливерпуль" слегка поправил свое положение в Премьер-Лиге, одержав непростую победу. "Вулверхэмптон" создавал опасные моменты в первом тайме, но в положении уступающей в счете команды чувствовал себя неважно.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.03.2021 01:10
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Последние комментарии:
коуди накернил
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глянул повтор
с колена он поймал на скорости прямо в голову
это пиздец наверное. аут сразу. сотряс и позвонки шейные
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Клуб убийц никак не успокоится. Сначала они убили болельщиков Ювентуса на Эйзеле, потом своих собственных на Хиллсборо, а теперь решили прикончить вратаря своих прямых конкурентов в чемпионате. Позорище.
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Вымучили победу, сук. Абсолютно любой счет мог быть вплоть до 3-3, благо волки самохерили все свои шансы. Наша игра опять не понравилась. По игрокам - Мане это просто пздц, хз из-за блм его не хейтят или поч, но Салаха сжирают когда он херит, даже половину от таких моментов. Защи и подарили и тащили. Однозначно не могу сказать что сыграли хорошо. Фаб выдал плохой перформанс, это тройка, как и Вейн и Тиаго. Милли немного навязал борьбы, но в продвижении были слабы, Жота спс за гол.
Юнва, нужные 3 очка перед перерывом.
Паирисиу здоровья.
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просто разгромили Волков, а пенсам спасибо что были с нами))
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110+ минут искрометного футбола (нет)
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Патрисиу здоровья.
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Жоппа
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Скидываем 4елси с насеста.
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КНЯЗИ!!!
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