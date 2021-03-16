Жота принес "Ливерпулю" победу над своим бывшим клубом

Диогу Жота Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться на шестое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с безголевым матчем против "Астон Виллы" в стартовом составе "волков" произошло лишь одно изменение. Это Вилли Боли появился вместо Леандера Дендонкера.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал пятью перестановками на поражение 0:1 от "Фулхэма", оказав доверие Тренту Александер-Арнольду, Озану Кабаку, Фабиньо, Тиаго Алькантаре и Садио Мане.

Первый опасный момент в матче возник уже на второй минуте. Играя на выходе, голкипер гостей Алиссон выпустил мяч из рук, а затем снес Нелсона Семеду, однако рефери не увидел нарушения правил.

На пятой минуте Алиссон и Семеду вновь схлестнулись. Завершая контратаку своей команды, Семеду убрал на смене курса Энди Робертсона, а затем пробил с края штрафной площади, но на сей раз первый номер сборной Бразилии сыграл четко.

"Ливерпуль" смог ответить на 13-й минуте, когда Мане по центру ворвался в чужую штрафную, проскочил мимо голкипера, но пробить не успел и был накрыт.

"Вулверхэмптон" ни в чем не уступал чемпиону Премьер-Лиги, даже во владении мячом. Игра была более-менее равна, хотя в плане моментов наступил некоторый штиль.

Игра взбодрилась в концовке тайма, когда Мане эффектно пробил головой с отскоком от газона, слегка не попав в створ. Промахнулся и полузащитник "волков" Рубен Невеш, нанося удар с дистанции.

А когда команды уже готовились уйти на перерыв, "красные" открыли счет. Мане, находясь на подступах к штрафной, отдал на левый край площадки Диогу Жоте, который в касание поразил ближний угол ворот — 0:1.

Во втором тайме игра стала более закрытой. "Ливерпуль" был осторожен, сосредоточившись на сдерживании соперника, который много старался, но моментов не создавал.

Сами гости время от времени огрызались ударами, с которыми Руй Патрисиу уверенно справлялся. На 86-й минуте Мохамед Салах все-таки переиграл португальского голкипера, однако офсайд.

В эпизоде с незнасчитанным голом Салаха Патрисиу получил коленом по голове от Конора Коуди. Возникла продолжительная пауза, которая по сути завершила игру.

"Ливерпуль" слегка поправил свое положение в Премьер-Лиге, одержав непростую победу. "Вулверхэмптон" создавал опасные моменты в первом тайме, но в положении уступающей в счете команды чувствовал себя неважно.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2021 01:10

Количество просмотров Просмотров: 767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 16.03.2021 01:17 # superperez101
    коуди накернил

    (ответить)

  2. superperez101 16.03.2021 01:16 # superperez101
    глянул повтор
    с колена он поймал на скорости прямо в голову
    это пиздец наверное. аут сразу. сотряс и позвонки шейные

    (ответить)

  3. superglor 16.03.2021 01:16 # superglor
    Клуб убийц никак не успокоится. Сначала они убили болельщиков Ювентуса на Эйзеле, потом своих собственных на Хиллсборо, а теперь решили прикончить вратаря своих прямых конкурентов в чемпионате. Позорище.

    (ответить)

  4. gerrard08 16.03.2021 01:15 # gerrard08
    Вымучили победу, сук. Абсолютно любой счет мог быть вплоть до 3-3, благо волки самохерили все свои шансы. Наша игра опять не понравилась. По игрокам - Мане это просто пздц, хз из-за блм его не хейтят или поч, но Салаха сжирают когда он херит, даже половину от таких моментов. Защи и подарили и тащили. Однозначно не могу сказать что сыграли хорошо. Фаб выдал плохой перформанс, это тройка, как и Вейн и Тиаго. Милли немного навязал борьбы, но в продвижении были слабы, Жота спс за гол.
    Юнва, нужные 3 очка перед перерывом.
    Паирисиу здоровья.

    (ответить)

  5. scauzer11 16.03.2021 01:14 # scauzer11
    просто разгромили Волков, а пенсам спасибо что были с нами))

    (ответить)

  6. lfcynwa 16.03.2021 01:14 # lfcynwa
    110+ минут искрометного футбола (нет)

    (ответить)

  7. brown-ale 16.03.2021 01:13 # brown-ale
    Патрисиу здоровья.

    (ответить)

  8. hammersmith 16.03.2021 01:12 # hammersmith
    Жоппа

    (ответить)

  9. van-dijk 16.03.2021 01:10 # van-dijk
    Скидываем 4елси с насеста.

    (ответить)

  10. electric 16.03.2021 01:10 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: