Гендузи: "Я все еще игрок "Арсенала"
Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи заявил, что на его карьере в "Арсенале" рано ставить крест.
Как известно, Гендузи не играет за "Арсенал" с матча против "Брайтона" в июне 2020, когда Маттео повел себя некрасиво и угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.
На этот сезон Маттео был отправлен в аренду в Берлин, по возвращении откуда 21-летний француз проведет переговоры с "Арсеналом".
"Закончены ли мои отношения с "Арсеналом"? Нет, совершенно нет. Я сосредоточен на своем сезоне за "Герту".
"Затем мы вместе с моим окружением и людьми из клуба сядем, чтобы подумать и обсудить будущее. Я все еще игрок "Арсенала". Летом будет решающий момент", — сообщил Гендузи France Football.
16.03.2021 00:05
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днище, кто вообще мог тебя пригласить в клуб
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