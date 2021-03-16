Гендузи: "Я все еще игрок "Арсенала"

Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи заявил, что на его карьере в "Арсенале" рано ставить крест.

Как известно, Гендузи не играет за "Арсенал" с матча против "Брайтона" в июне 2020, когда Маттео повел себя некрасиво и угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.



На этот сезон Маттео был отправлен в аренду в Берлин, по возвращении откуда 21-летний француз проведет переговоры с "Арсеналом".



"Закончены ли мои отношения с "Арсеналом"? Нет, совершенно нет. Я сосредоточен на своем сезоне за "Герту".



"Затем мы вместе с моим окружением и людьми из клуба сядем, чтобы подумать и обсудить будущее. Я все еще игрок "Арсенала". Летом будет решающий момент", — сообщил Гендузи France Football.