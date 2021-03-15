Мактоминей: "Ты не можешь всегда побеждать 4:0 или 5:0"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заявил, что ему не стыдно побеждать в матчах при неважной игре.

Накануне вечером "Юнайтед" одержал домашнюю победу 1:0 над "Вест Хэмом", сломив сопротивление своего соперника только благодаря автоголу.



На сей раз "красные дьяволы", ведя в счете, удержали победный результат, и для Мактоминея это важнее, чем качество продемонстрированного футбола.



"В этом сезоне у нас слишком много упущенных побед: против "Эвертона", посреди недели (против "Милана")".



"Это нечто, что мы должны улучшить. Нет ничего постыдного в том, чтобы дома играть против "Вест Хэма" таким образом. Это тяжелый матч, и ты должен все делать профессионально ради победы. Иногда это способ, чтобы добиваться побед".



"Я знаю, что это не слишком гламурный способ, чтобы добиваться побед, и не то, что люди хотят видеть, но ты не можешь всегда побеждать 4:0 или 5:0. Мы стремимся к этому, но в данный момент такие матчи, как этот и как посреди недели, тебе просто нужно выиграть", — сообщил Мактоминей Sky Sports.