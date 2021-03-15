Алиссон мечтает снова выиграть Лигу Чемпионов

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что мечтает снова испытать ощущения от победы в Лиге Чемпионов.

В 2019 году, в своем дебютном сезоне за "Ливерпуль", Алиссон помог мерсисайдскому клубу в шестой раз в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.



Сейчас Лига Чемпионов видится единственной возможностью для "красных" скрасить этот сезон и не остаться с пустыми руками, и Алиссон был бы счастлив снова дойти до финала и выиграть его.



"В жизни ты всегда сражаешься за свои мечты. Ты можешь переключиться на другую мечту или обновить ее, но ты должен продолжать сражаться ради того, что осчастливит тебя".



"В футболе главная цель — это завоевание трофеев. Теперь я знаю это ощущение от победы в финале Лиги Чемпионов, и я хочу испытывать его снова и снова".



"У нас очень боевитая команда, поэтому мы чувствуем, что способны сражаться за каждое соревнование".



"Никогда не знаешь, что случится в футболе. Это одна из причин, почему этот вид спорта любит почти каждый".



"К сожалению, мы потеряли одного из своих ключевых игроков в лице Виргила Ван Дейка. Потерять такого большого игрока было бы непросто любой команде, потому что он лучший защитник в мире, однако наши запасные игроки замечательно справляются. Возможно, это наше главное качество: мы не зависим только от одного парня", — сообщил Алиссон FourFourTwo.