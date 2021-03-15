"Юнайтед" заключил новый контракт с Ганнибалом

Оле Гуннар Сульшер и Ганнибал "Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт с полузащитником Ганнибалом Межбри.

Летом 2019 "Юнайтед" приобрел французского вундеркинда у "Монако" за 10 миллионов евро (9.4 млн. фунтов). Ганнибал пока не дебютировал за первую команду "красных дьяволов", однако на "Олд Траффорд" возлагают на него большие надежды.

Доказательством того, что клуб рассчитывает на 18-летнего француза, стал новый долгосрочный контракт, о котором было официально объявлено сегодня.

В свои 18 лет Ганнибал регулярно играет за команду U-23 "Юнайтед", забив четыре гола и отдав семь результативных передач в 18 матчах за коллектив Нил Вуда в этом сезоне.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Межбри

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 21:00

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  1. brown-ale 15.03.2021 21:09 # brown-ale
    Сайдшоу Боб.

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  2. van-dijk 15.03.2021 21:08 # van-dijk
    Лектором

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  3. true-manc 15.03.2021 21:02 # true-manc
    А этот Ганнибал будет кромсать портовых проституток как Пеп-Потрошитель?

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