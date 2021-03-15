"Юнайтед" заключил новый контракт с Ганнибалом
"Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт с полузащитником Ганнибалом Межбри.
Летом 2019 "Юнайтед" приобрел французского вундеркинда у "Монако" за 10 миллионов евро (9.4 млн. фунтов). Ганнибал пока не дебютировал за первую команду "красных дьяволов", однако на "Олд Траффорд" возлагают на него большие надежды.
Доказательством того, что клуб рассчитывает на 18-летнего француза, стал новый долгосрочный контракт, о котором было официально объявлено сегодня.
В свои 18 лет Ганнибал регулярно играет за команду U-23 "Юнайтед", забив четыре гола и отдав семь результативных передач в 18 матчах за коллектив Нил Вуда в этом сезоне.
15.03.2021 21:00
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Сайдшоу Боб.
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Лектором
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А этот Ганнибал будет кромсать портовых проституток как Пеп-Потрошитель?
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