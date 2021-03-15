"Юнайтед" сделал Холанда своей целью номер один на лето

Эрлинг Холанд "Манчестер Юнайтед" сделал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей целью номер один на летнее трансферное окно.

"Юнайтед" пытался заполучить Холанда еще в январе 2020, когда Эрлинг покидал "Ред Булл", но тогда проиграл конкуренцию "Боруссии".

Как утверждает Manchester Evening News, теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предпринять вторую попытку. Главный тренер Оле Гуннар уже договорился об этом с новоиспеченным спортивным директором "красных дьяволов" Джоном Мерто.

Боссы "Юнайтед" чувствуют, что 20-летний Холанд, забивший 37 голов в 35 матчах за "Боруссию" в этом сезоне, сможет восполнить ту пустоту, которую оставил после себя ушедший в "Интер" два года назад Ромелу Лукаку.

Ожидается, что Холанд попросит себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, однако это не такая проблема для "Юнайтед", как конкуренция со стороны других топ-клубов, особенно "Манчестер Сити".

Помимо покупки забивного нападающего, "дьяволы" собираются обзавестись центральным защитником в летнее окно.


Метки Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 19:00

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  1. mancityman 15.03.2021 19:37 # mancityman
    Не пойдёт он к этим скамам, хорош орать)

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  2. quavo 15.03.2021 19:32 # quavo
    Збс , санчо еще надо забирать за 50 + заща , желательно рамоса

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  3. mancunia-planet 15.03.2021 19:23 # mancunia-planet
    А как они собираются сотрудничать с его жирным агентом?

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  4. scauzer11 15.03.2021 19:02 # scauzer11
    кто только уже не делал этого блондина своей целью номер один))

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