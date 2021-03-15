"Юнайтед" сделал Холанда своей целью номер один на лето
"Манчестер Юнайтед" сделал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей целью номер один на летнее трансферное окно.
"Юнайтед" пытался заполучить Холанда еще в январе 2020, когда Эрлинг покидал "Ред Булл", но тогда проиграл конкуренцию "Боруссии".
Как утверждает Manchester Evening News, теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предпринять вторую попытку. Главный тренер Оле Гуннар уже договорился об этом с новоиспеченным спортивным директором "красных дьяволов" Джоном Мерто.
Боссы "Юнайтед" чувствуют, что 20-летний Холанд, забивший 37 голов в 35 матчах за "Боруссию" в этом сезоне, сможет восполнить ту пустоту, которую оставил после себя ушедший в "Интер" два года назад Ромелу Лукаку.
Ожидается, что Холанд попросит себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, однако это не такая проблема для "Юнайтед", как конкуренция со стороны других топ-клубов, особенно "Манчестер Сити".
Помимо покупки забивного нападающего, "дьяволы" собираются обзавестись центральным защитником в летнее окно.
15.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
Не пойдёт он к этим скамам, хорош орать)
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Збс , санчо еще надо забирать за 50 + заща , желательно рамоса
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А как они собираются сотрудничать с его жирным агентом?
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кто только уже не делал этого блондина своей целью номер один))
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