"Юнайтед" сделал Холанда своей целью номер один на лето

"Манчестер Юнайтед" сделал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей целью номер один на летнее трансферное окно.

"Юнайтед" пытался заполучить Холанда еще в январе 2020, когда Эрлинг покидал "Ред Булл", но тогда проиграл конкуренцию "Боруссии".



Как утверждает Manchester Evening News, теперь клуб с "Олд Траффорд" готов предпринять вторую попытку. Главный тренер Оле Гуннар уже договорился об этом с новоиспеченным спортивным директором "красных дьяволов" Джоном Мерто.



Боссы "Юнайтед" чувствуют, что 20-летний Холанд, забивший 37 голов в 35 матчах за "Боруссию" в этом сезоне, сможет восполнить ту пустоту, которую оставил после себя ушедший в "Интер" два года назад Ромелу Лукаку.



Ожидается, что Холанд попросит себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, однако это не такая проблема для "Юнайтед", как конкуренция со стороны других топ-клубов, особенно "Манчестер Сити".



Помимо покупки забивного нападающего, "дьяволы" собираются обзавестись центральным защитником в летнее окно.