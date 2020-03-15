Гвардиола заткнул Зинченко после слов о покере

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заткнул своего защитника Александра Зинченко после высказывания о покере.

В этом сезоне дела "Сити", несмотря на недавнее поражение от "Манчестер Юнайтед", идут прекрасно. "Горожане" уверенно лидируют в Премьер-Лиге, ожидают финала Кубка Лиги против "Тоттенхэма", достигли 1/4 финала Кубка Англии и одной ногой находятся в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В преддверии ответного матча против менхенгладбахской "Боруссии" Зинченко, опьяненный успехами своей команды, даже заявил, что "Сити" может замахнуться на все четыре доступных трофея, однако Гвардиола советует украинцу думать не о покере, а о своей игре.

"Я старше, чем мистер Зинченко, у меня больше опыта, и я не согласен с ним".

"Зинченко должен волноваться о том, чтобы провести хороший матч завтра и попасть в следующий раунд. Только так".

"Прежде еще никому не удавалось выиграть четыре трофея, и я не думаю, что это случится. Такова реальность. Если вы спрашиваете, согласен ли я с Зинченко, то нет, совершенно не согласен".

"Лучше ли этот сезон, чем предыдущие? Прямо сейчас он хуже, потому что в предыдущие мы много всего выиграли. Эта команда еще ничего не выиграла в этом году".

"О нас судят по результатам, по успеху, по поднятым трофеям. Так что это команда все еще должна проявить себя", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 18:00

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  1. mancityman 15.03.2021 18:46 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. flamic 15.03.2021 18:34 # flamic
    Тупорылый хохол. Столько играет в команде и до сих пор не понял фишки пепки. Надо прибедняться и ныть. След сезон в Уфе будет чилиться. Скриньте нахуй.

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  3. osivori 15.03.2021 18:32 # osivori
    скромность украшает физоргов

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  4. arhangel777 15.03.2021 18:18 # arhangel777
    Пеп лучший!
    C’mon City!!!

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  5. yamateh 15.03.2021 18:07 # yamateh
    Вот что мешало Абрамовичу подписать Пепа в свое время, эх

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