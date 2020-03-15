Гвардиола заткнул Зинченко после слов о покере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заткнул своего защитника Александра Зинченко после высказывания о покере.

В этом сезоне дела "Сити", несмотря на недавнее поражение от "Манчестер Юнайтед", идут прекрасно. "Горожане" уверенно лидируют в Премьер-Лиге, ожидают финала Кубка Лиги против "Тоттенхэма", достигли 1/4 финала Кубка Англии и одной ногой находятся в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



В преддверии ответного матча против менхенгладбахской "Боруссии" Зинченко, опьяненный успехами своей команды, даже заявил, что "Сити" может замахнуться на все четыре доступных трофея, однако Гвардиола советует украинцу думать не о покере, а о своей игре.



"Я старше, чем мистер Зинченко, у меня больше опыта, и я не согласен с ним".



"Зинченко должен волноваться о том, чтобы провести хороший матч завтра и попасть в следующий раунд. Только так".



"Прежде еще никому не удавалось выиграть четыре трофея, и я не думаю, что это случится. Такова реальность. Если вы спрашиваете, согласен ли я с Зинченко, то нет, совершенно не согласен".



"Лучше ли этот сезон, чем предыдущие? Прямо сейчас он хуже, потому что в предыдущие мы много всего выиграли. Эта команда еще ничего не выиграла в этом году".



"О нас судят по результатам, по успеху, по поднятым трофеям. Так что это команда все еще должна проявить себя", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.