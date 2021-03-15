Хаверц: "Мы забиваем недостаточно голов"

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц признал, что у него и команды есть проблемы с забитыми голами.

В минувшую субботу "Челси" поделил очки с "Лидсом" (0:0), продлив свою беспроигрышную серию при Томасе Тухеле до 12 матчей.



В паре последних матчей Тухель использовал Хаверца в качестве нападающего, и Кай надеется, что с ним на острие "синих" вскоре прорвет на голы.



"Мы забиваем недостаточно голов. Мы создаем хорошие моменты, но недостаточно беспощадны перед чужими воротами".



"Мы имели хорошие моменты против "Лидса". Только я имел два момента. В этой лиге непросто забивать, но мы должны должны продолжать создавать моменты, и я надеюсь, что в следующих матчах у нас пойдут голы".



"Нам нельзя унывать, потому что в среду будет очень важный матч".



"Я переболел коронавирусом. Также в предыдущие несколько недель меня беспокоило небольшое повреждение, но теперь настало время играть хорошо".



"Я должен улучшить свою игру. Мне нелегко, но оправданий быть не может. Я просто должен продолжать трудиться, и тогда, надеюсь, ситуация вскоре изменится. Я буду стараться изо всех сил", — цитирует Хаверца Evening Standard.