Лакасетт: "Нам повезло получить пенальти"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт признал, что его команде повезло с назначением пенальти в дерби против "Тоттенхэма".

Судьба дерби Северного Лондона накануне была решена во втором тайме, когда рефери Майкл Оливер назначил пенальти за фол Давинсона Санчеса на промахнувшемся по мячу Лакасетте.



После поражения со счетом 2:1 главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо прямо назвал решение Оливера ошибкой. Александр не столь резок в выражениях, но признает, что здесь не обошлось без удачи.



"Думаю, нам повезло получить пенальти. Но, конечно, я счастлив. В свое время я пробил много пенальти против него (Уго Льориса), но я был уверен в себе", — цитирует Лакасетта The Independent.