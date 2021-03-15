Невилл назвал качество, без которого МЮ не выиграет Премьер-Лигу

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" не выиграть Премьер-Лигу без умения побеждать команды, которые глубоко обороняются.

В ярком контратакующем стиле обыграв "Манчестер Сити" (0:2), спустя неделю "Манчестер Юнайтед" одолел "Вест Хэм" только благодаря автоголу.

Большую часть матча против "молотобойцев" команда Оле Гуннара Сульшера словно стучалась в закрытую дверь, и Невилл видит в этом проблему для потенциального претендента на титул.

"Они выиграли, и это самое важное. Думаю, они сделали большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. Теперь они в девяти очках впереди "Вест Хэма".

"Мы знаем, что у "Юнайтед" возникают сложности, когда приходится взламывать чужую оборону. Если сравнить с тем, как "Сити" взламывает команды, которые сидят глубоко в обороне, то "Юнайтед" просто на такое пока не способен".

"Им нужно лучше играть против команд, которые сидят глубоко обороне. Это должно стать следующим шагом в их развитии. Если они не начнут делать это лучше, им не выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 15:00

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  1. empry 15.03.2021 15:13 # empry
    Старина Гари говорит слишком очевидные вещи. Умение взламывать автобусы является признаком топовых команд и умных тренеров-мотиваторов. Оле прекрасный менеджер, но он не обладает качествами педанта-интеллектуала, коими были тот же Венгер или Пеп или же сильнейшим характером и страстью, что были у САФа. Мое мнение, что МЮ при норвеге выиграет чемпионат только в случае большого везения и отсутствия конкурентов, как это было с тем же "Лестером". Превратить команду в боевую машину по типу "Сити" или "Баварии" ему не хватит ни опыта, ни мозгов, ни авторитета, чтобы приглашать всяких Холандов/Мбаппе. При этом я не отрицаю прогресс команды при нем, но этого все еще недостаточно, чтобы вновь вернуться на вершину.

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  2. manutd-20champ 15.03.2021 15:09 # manutd-20champ
    не выиграть Премьер-Лигу без умения побеждать

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