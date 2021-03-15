Невилл назвал качество, без которого МЮ не выиграет Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" не выиграть Премьер-Лигу без умения побеждать команды, которые глубоко обороняются.

В ярком контратакующем стиле обыграв "Манчестер Сити" (0:2), спустя неделю "Манчестер Юнайтед" одолел "Вест Хэм" только благодаря автоголу.



Большую часть матча против "молотобойцев" команда Оле Гуннара Сульшера словно стучалась в закрытую дверь, и Невилл видит в этом проблему для потенциального претендента на титул.



"Они выиграли, и это самое важное. Думаю, они сделали большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. Теперь они в девяти очках впереди "Вест Хэма".



"Мы знаем, что у "Юнайтед" возникают сложности, когда приходится взламывать чужую оборону. Если сравнить с тем, как "Сити" взламывает команды, которые сидят глубоко в обороне, то "Юнайтед" просто на такое пока не способен".



"Им нужно лучше играть против команд, которые сидят глубоко обороне. Это должно стать следующим шагом в их развитии. Если они не начнут делать это лучше, им не выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Невилл в эфире.