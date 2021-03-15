Тухель доволен своими нападающими

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что доволен своими нападающими.

Согласно слухам, "Челси" всерьез помышляет о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом, и это не от хорошей жизни — ни Тимо Вернеру, ни Тэмми Абрахэму, ни Каю Хаверцу не удалось продемонстрировать Тухелю своих бомбардирских навыков, а контракт Оливье Жиру истекает в конце сезона.



Однако Тухель уверяет, что он не думает о летнем трансферном окне. Томас положительно оценивает игру своих нападающих и надеется помочь им забивать больше.



"В целом я доволен, потому что мы оцениваем не только их результативность, количество голов и результативных передач".



"Конечно, некоторая статистика имеет значение для каждого нападающего, и ты должен быть силен духом, чтобы справляться с давлением, которое связано со статистикой. От этого никуда не деться в футболе высокого уровня".



"Но я должен сказать, что в данный момент каждый упорно трудится, никто не ленится, никто не позволяет себе передышку, когда мы обороняемся. Мы играем с высокой линией обороны, ставя блок".



"Мы все еще ждем, пока один или двое парней совершат прорыв и будут забивать несколько матчей подряд, забивать регулярно. Очевидно, в данный момент этого нет, но мы не перестанем их подстегивать и не перестанем искать решения, чтобы создавать больше явных моментов для них".



"Такова наша ситуация, и сейчас не время размышлять о лете или о вариантах, отличных от тех, что у нас есть".



"Мы рады обладать парнями, которыми обладаем. У них есть потенциал, чтобы играть более определяющую роль, и мы постараемся помочь им", — цитирует Тухеля Daily Mirror.