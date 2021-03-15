Вулверхэмптон" получит 12 млн. фунтов от "Ливерпуля" за Жоту летом
Грядущим летом "Ливерпуль" выплатит "Вулверхэмптону" очередной транш за нападающего Диогу Жоту — в размере 12 миллионов фунтов.
Напомним, в сентябре "красные" приобрели Жоту по сделке стоимостью 45 млн. фунтов, однако этот трансфер состоялся в разгар пандемии коронавируса, что нашло отражение на структуре платежей.
Как сообщает The Telegraph, чемпионы Премьер-Лиги сразу заплатили за 24-летнего игрока сборной Португалии только 4 млн. фунтов, еще 1 млн. фунтов перечислив "волкам" в декабре.
"Ливерпуль" будет расплачиваться за Диогу еще несколько лет, и очередной взнос мерсисайдскому клубу — в 12 млн. фунтов — надлежит сделать до старта сезона 2021/22.
Добавим, пока у "красных" не было повода пожалеть о своих инвестициях в Жоту, который забил девять голов за команду Юргена Клоппа в этом сезоне.
15.03.2021 12:00
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"Ливерпуль при трансфере Жоты оговорил бонусы за свою победу над Вулверхэмптоном в текущем сезоне" (с)
Ужас! Вот такие портовые жулики, теперь известно, как победили! Давно надо арестовать весь их бордель за проституцию и мошенничество.
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Долб@еб из Таллина жду твой высер
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