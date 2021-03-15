29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 15 марта, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



С помощью победы 2:0 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов "Ливерпулю" удалось слегка взбодриться после шести кряду домашних поражений в Премьер-Лиге, однако на очереди выезд к неуступчивому "Вулверхэмптону", который проиграл лишь один из семи последних матчей чемпионата — 4:1 против "Манчестер Сити". "Красные" являются худшей командой дивизиона с начала февраля — только три набранных очка в семи играх. "Волки" проиграли все восемь последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате, но дважды одолели команду Юргена Клоппа в Кубке Англии — в 2017 и 2019 годах.



Кадровая ситуация "Вулверхэмптона" остается прежней. Марсал и Даниэл Поденсе вне игры с травмами паха, Рауль Хименес восстанавливается после перелома черепа.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который пропустил два последних матча из-за боли в колене. Озан Кабак и Натаниэль Филлипс, как ожидается, вновь выйдут в центр обороны. Кувин Келлехер, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон травмированы.