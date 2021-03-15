29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Мохамед Салах В понедельник, 15 марта, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция

С помощью победы 2:0 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов "Ливерпулю" удалось слегка взбодриться после шести кряду домашних поражений в Премьер-Лиге, однако на очереди выезд к неуступчивому "Вулверхэмптону", который проиграл лишь один из семи последних матчей чемпионата — 4:1 против "Манчестер Сити". "Красные" являются худшей командой дивизиона с начала февраля — только три набранных очка в семи играх. "Волки" проиграли все восемь последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате, но дважды одолели команду Юргена Клоппа в Кубке Англии — в 2017 и 2019 годах.

Кадровая ситуация "Вулверхэмптона" остается прежней. Марсал и Даниэл Поденсе вне игры с травмами паха, Рауль Хименес восстанавливается после перелома черепа.

"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который пропустил два последних матча из-за боли в колене. Озан Кабак и Натаниэль Филлипс, как ожидается, вновь выйдут в центр обороны. Кувин Келлехер, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон травмированы.


Метки анонс тура, Вулверхэмптон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 776

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Последние комментарии:




  1. bezviz 15.03.2021 12:40 # bezviz
    6лять у мю очередная говнопобеда, то левые пенки, то голы с оффсайдов, то автоголы, напоминает лузерку прошлого года, но ладно лузерка, у них 2\3 матчей были заслуженные победы, но су.ка мю это же самая конченная параша в мире, у которой не то что игры нет, а даже банального стиля, имеется ввиду такого, который ценили и любили, их стиль это сосание судьям за вот такие победы, вот реально, когда сдохнет саф или разобьется самолет с игроками мю, я пойду выпью за это, это настолько конченные создания, что они готовы на все, чтобы удержаться на плаву, их реальный уровень мы все помним в начале сезоне - 14-16 места

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  2. faridmyu90 15.03.2021 12:20 # faridmyu90
    Ничейка будет скринте

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  3. chelsea88 15.03.2021 11:58 # chelsea88
    ЛФК выиграет.

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  4. griboedov 15.03.2021 11:52 # griboedov
    Вчера скамопарашников две петушиные хаты разогревали к матчу - местные хуесосы говорят, что это часть шоу.

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  5. scauzer11 15.03.2021 11:48 # scauzer11
    Князи в отдельный день играют, без всякой шушеры на подтанцовке)

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  6. zheka000000 15.03.2021 11:39 # zheka000000
    Разгром волков, хеттрик солаха. Ставьте хаты скроттея

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  7. royal-arsenal 15.03.2021 11:27 # royal-arsenal
    Ливерпуль сегодня скорее всего выиграет

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  8. true-manc 15.03.2021 11:25 # true-manc
    Сегодня футбол, сегодня праздник
    Сегодня в табло получат колбасные мрази
    Ведь их команда такая гегемонская сила
    Что их пол-АПЛ возило

    Бедолаги только очко зашили вот
    А им вновь спустят за шиворот...
    И накажут волки в туза без резины
    Каждую портовую образину...

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  9. griboedov 15.03.2021 11:18 # griboedov
    Очко вагины сжалось сильно -
    У ишака поломан хуй.
    (С) карабахский эпос

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  10. mata05 15.03.2021 11:16 # mata05
    1-0 очередной всос портовых

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  11. mancityman 15.03.2021 11:16 # mancityman
    Горите от мощей Петунхэма?????

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  12. mototroller 15.03.2021 11:15 # mototroller
    Первый

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