29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 15 марта, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
С помощью победы 2:0 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов "Ливерпулю" удалось слегка взбодриться после шести кряду домашних поражений в Премьер-Лиге, однако на очереди выезд к неуступчивому "Вулверхэмптону", который проиграл лишь один из семи последних матчей чемпионата — 4:1 против "Манчестер Сити". "Красные" являются худшей командой дивизиона с начала февраля — только три набранных очка в семи играх. "Волки" проиграли все восемь последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате, но дважды одолели команду Юргена Клоппа в Кубке Англии — в 2017 и 2019 годах.
Кадровая ситуация "Вулверхэмптона" остается прежней. Марсал и Даниэл Поденсе вне игры с травмами паха, Рауль Хименес восстанавливается после перелома черепа.
"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который пропустил два последних матча из-за боли в колене. Озан Кабак и Натаниэль Филлипс, как ожидается, вновь выйдут в центр обороны. Кувин Келлехер, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон травмированы.
15.03.2021 11:00
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Последние комментарии:
6лять у мю очередная говнопобеда, то левые пенки, то голы с оффсайдов, то автоголы, напоминает лузерку прошлого года, но ладно лузерка, у них 2\3 матчей были заслуженные победы, но су.ка мю это же самая конченная параша в мире, у которой не то что игры нет, а даже банального стиля, имеется ввиду такого, который ценили и любили, их стиль это сосание судьям за вот такие победы, вот реально, когда сдохнет саф или разобьется самолет с игроками мю, я пойду выпью за это, это настолько конченные создания, что они готовы на все, чтобы удержаться на плаву, их реальный уровень мы все помним в начале сезоне - 14-16 места
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Ничейка будет скринте
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ЛФК выиграет.
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Вчера скамопарашников две петушиные хаты разогревали к матчу - местные хуесосы говорят, что это часть шоу.
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Князи в отдельный день играют, без всякой шушеры на подтанцовке)
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Разгром волков, хеттрик солаха. Ставьте хаты скроттея
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Ливерпуль сегодня скорее всего выиграет
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Сегодня футбол, сегодня праздник
Сегодня в табло получат колбасные мрази
Ведь их команда такая гегемонская сила
Что их пол-АПЛ возило
Бедолаги только очко зашили вот
А им вновь спустят за шиворот...
И накажут волки в туза без резины
Каждую портовую образину...
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Очко вагины сжалось сильно -
У ишака поломан хуй.
(С) карабахский эпос
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1-0 очередной всос портовых
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Горите от мощей Петунхэма?????
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Первый
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