Сульшер объяснил, почему не сделал замен против "Вест Хэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему он не сделал ни одной замены в матче против "Вест Хэма".

Накануне "красные дьяволы" отпраздновал победу 1:0 над "молотобойцами" благодаря автоголу Крейга Доусона, а Сульшер впервые в этом сезоне Премьер-Лиги не произвел ни одной замены.



По словам Сульшера, он не хотел нарушить игру своей команды в обороне, и это сработало — "Юнайтед" в четвертом матче Премьер-Лиги подряд не пропустил.



"Для "клин-шитов" в Премьер-Лиге нужно хорошо обороняться. В этом сезоне мы забили голов больше, чем в прошлом сезоне, так что наша команда прибавляет и в плане атакующей игры тоже".



"Мы хотим атаковать, обороняясь очень высоко и играя в обороне на опережение. Для этого нужно много энергии, но современный футбол требует этого. Сегодня я не чувствовал необходимости кого-либо убирать с поля, потому что каждый справлялся со своей работой в обороне", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.