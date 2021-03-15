Юнгберг раскритиковал "Арсенал" за аренду Эдегора

Легенда "Арсенала" Фредди Юнгберг раскритиковал лондонский клуб за арендный трансфер полузащитника Мартина Эдегора.

Напомним, Эдегор проводит в "Арсенале" вторую половину этого сезона на правах аренды из "Реала". В воскресенье против "Тоттенхэма" Мартин забил свой второй гол за "канониров", тремя днями ранее огорчив "Олимпиакос" в Лиге Европы.



Однако Юнгберг считает, что появление 22-летнего датчанина идет во вред собственной молодежи "Арсенала", включая Эмиля Смит-Роу, который, если и играет, то уже не на своей привычной позиции 10-го номера.



"Я был слегка удивлен этим трансфером. Не поймите меня неправильно, Эдегор — отличный игрок. Но если ты берешь игрока в аренду без опции выкупа при наличии на этой позиции своей молодежи, которую ты хочешь развивать, то ты просто развиваешь чужого игрока. В данном случае — игрока "Реала".



"Я не понимаю этого на 100 процентов. Думаю, если "Арсенал" хочет двигаться вперед как футбольный клуб, то именно молодежь должна делать разницу".



"Эти молодым парням нужны матчи. Эмилю не нужно играть вингера, сдвигаясь ради другого игрока. Он должен играть на своей позиции", — сообщил Юнгберг в эфире Sky Sports.