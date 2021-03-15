Клопп мечтает о еще одном трофее Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что мечтает о седьмой для своего клуба победе в Лиге Чемпионов.



Лишь два года назад Клопп привел "Ливерпуль" к победе в Лиге Чемпионов. То был второй подряд финал элитного европейского соревнования для "красных".



Этот сезон складывается неважно для "Ливерпуля", который провалил защиту титула Премьер-Лиги и вылетел из Кубка Англии, так что Лига Чемпионов приобретает повышенное значение для "красных".



"Это было бы мечтой, так почему нет? Однако мы не в том положении, чтобы думать об этом. Мы очень рады, что победили "РБ Лейпциг" и прошли в четвертьфинал".



"Джеймс Милнер сказал мне, что это четвертый четвертьфинал в пяти сезонах в Европе с момента моего прихода сюда, так что это хорошо, да".



"Однако мы еще не в том, положении, чтобы сидеть здесь и рассказывать сказку, как все может закончиться".



"Сейчас мы должны волноваться лишь насчет подготовки к "Вулверхэмптону" и насчет использования позитива от матча с "РБ Лейпциг", что важно".



"Затем мы можем подумать об 1/4 финала Лиги Чемпионов, но исторически это всегда сложно. Другие семь команд будут очень хороши, хотя они пока не все определились. Там не будет простых матчей, поэтому мы должны сыграть должным образом. Таков план".



"Но это будет не сегодня. До следующего раунда еще три или четыре недели, и у нас достаточно времени, чтобы как можно лучше подготовиться", — цитирует Клоппа Goal.