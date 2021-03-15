"Боруссия" может отказаться от продажи Холанда этим летом

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк намекнул, что его клуб может отказаться от продажи нападающего Эрлинга Холанда.

Как известно, через год с небольшим в контракте Холанда становится активен пункт об отступных в размере около 66 миллионов фунтов.



Учитывая это, логично ожидать, что "Боруссия" попытается продать своего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно — по более выгодной цене.



Однако 20-летний норвежец, забивший 19 голов в Бундеслиге и 10 в Лиге Чемпионов в этом сезоне, стал настолько важен для дортмундцев, что добровольно отказываться от такого игрока раньше времени "Боруссия" не готова.



"Я никогда не видел кого-нибудь вроде него. Мы можем обыскать всю Европу и не найти другого такого игрока".



"Если он когда-нибудь уйдет от нас, то только считанные клубы будут рассматриваться, но по спортивным соображениям мы постараемся сохранить его как можно дольше", — сообщил Цорк Welt am Sonntag.