"Боруссия" может отказаться от продажи Холанда этим летом
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк намекнул, что его клуб может отказаться от продажи нападающего Эрлинга Холанда.
Как известно, через год с небольшим в контракте Холанда становится активен пункт об отступных в размере около 66 миллионов фунтов.
Учитывая это, логично ожидать, что "Боруссия" попытается продать своего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно — по более выгодной цене.
Однако 20-летний норвежец, забивший 19 голов в Бундеслиге и 10 в Лиге Чемпионов в этом сезоне, стал настолько важен для дортмундцев, что добровольно отказываться от такого игрока раньше времени "Боруссия" не готова.
"Я никогда не видел кого-нибудь вроде него. Мы можем обыскать всю Европу и не найти другого такого игрока".
"Если он когда-нибудь уйдет от нас, то только считанные клубы будут рассматриваться, но по спортивным соображениям мы постараемся сохранить его как можно дольше", — сообщил Цорк Welt am Sonntag.
15.03.2021 07:00
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